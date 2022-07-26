Başkan Özcan sert konuştu!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çaydurt bölgesine bağlı Yuva köyünde meydana gelen 141 kişinin zehirlenmesi konu başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Tanju Özcan konu hakkında Bolu İl Özel İdaresi’nin kusurlu olduğunu belirtti.

Özcan, “aynı olay bizim su verdiğimiz bölgede olsa bu soruşturmalar derhal başlatılmıştı. Belki şu an beni bu görevden bile almışlardı. Konu İl Özel İdare olunca ne vali sesini çıkartıyor ne milletvekilleri sesini çıkartıyor. Ne de Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatıyor. Açılmış tek bir soruşturma yok. Bu olay kapatılamaz” diyerek tepkisini gösterdi.

BU OLAY KAPATILAMAZ

Özel İdare Genel yetkililerinin ihmalinin olduğunu belirten Tanju Özcan, “burada İl Özel İdare yetkililerinin açık bir ihmali olduğu net. Hıfzıssıhha kurulu toplantısında şunu söyledim, ‘İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hakkında soruşturma başlatmanızı talep ediyorum.’ Aynı olay bizim su verdiğimiz bir bölgede meydana gelseydi, bu soruşturmalar başlatılmıştı. Belki şu anda beni bu görevden dahi almışlardı ama Özel İdare olunca konu ne vali sesini çıkartıyor, ne milletvekilleri sesini çıkartıyor. Ölümle sonuçlanan bu olay nedeniyle ne de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiyor. Ben bu çağrımı yeniliyorum. Bu olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum. Bu olay kapatılamaz” dedi.

BİLEN KONTROL EDEN YOK

Başkan Özcan, Bolu İl Özel İdaresi’nin bütçesinin arttırılması gerektiğini ifade ederek, “Özel İdare’ye bağlı 487 köy ve bin 156 mahalle var. İl genelinde yaklaşık 900 tane depoları var. Çok büyük bir kısmı eski yıllarda yapılmış. Temizliği hangi periyotta yapılıyor bilen yok, kontrol eden yok. Çok büyük bir sıkıntı. Hala da somut bir adım atılmış değil.”

MİLLETVEKİLLERİMİZ BOLU’DAN BİHABER

“Burada ben niye sitem ediyorum, Özel İdarelerinin bütçeleri devlet tarafından sağlanıyor. Bizim milletvekillerimiz Bolu’dan bihaber. Uyuyorlar dediğimde bana kızıyorlar. Gidin Düzce Özel İdarenin bütçesine bakın, Bolu’nunkine bakın. Siz milletvekili olarak ne iş yaparsınız? Koskoca Bolu’da 115 milyon lira artı 16 milyon lira ile 360 tane çalışanı olan bir özel idare ne kadarlık yatırım yapabilir? Milletvekilleri Özel İdare’nin bütçesini 5 katına çıkartmak zorundalar” ifadelerine yer verdi.

PARANIZ YOKSA BİR PROTOKOL İMZALAYALIM

Konuşmasının devamında Başkan Özcan, “Özel İdarenin parası yok, belli. Bolu Valimize çağrıda bulunuyorum, İl Genel Meclis başkanımıza çağrıda bulunuyorum. Sizin zaten depolarınız 30 metreküplük küçük depolar. Paranız yoksa bir protokol imzalayalım. Biz Bolu merkezdeki 250 ile 300 depoyu bir yıl içerisinde kendi kaynaklarımızdan karşılamak suretiyle yapalım. Sıfırdan yapalım. Ama ondan sonra sizde bir dezenfeksiyon ekibi, klorlama ekibi, kontrol ekibi, denetim ekibi kurun ve denetleyin. Oradan sorumlu değiliz ama ben Bolu Belediye Başkanı olarak diyorum ki köylerde bizim ayrılmaz parçamız. Biz hazırız, depoları yapmaya hazırız. Sadece İl Genel Meclisi kararını alsın, Özel İdare bizimle protokolü imzalasın” diye konuştu.

NİYE SUSUYORLAR, KİMİ KORUYORLAR?

Bolu Belediye Başkanı Özcan konuşmasına şu sözlerle son verdi; “her konuda fikir beyan eden milletvekilleri niye sessiz? Nerede milletvekilleri? Her gün Bolu konuşuluyor ulusal basında, her gün canlı yayın yapılıyor bölgeden, milletvekilleri sessiz. Allah göstermesin de Bolu Belediyesinin su verdiği bir yer olsa neler yaparlardı şimdi? Niye susuyorlar, kimi koruyorlar?”