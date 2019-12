Başkan Özcan sorunları yerinde inceledi

Haber: Volkan Yılmaz

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, farkındalık yaratmak adına akülü sandalyeyle İzzet Baysal Caddesi üzerinde bankalarda ve bankamatikleri de yaşadıkları sıkıntıları yerinde inceledi. Sorunları daha iyi anlamak için empati yapmak istediğini belirten Özcan “Bu gün Dünya Engelliler günü bu anlamda bizde bedensel engelli kardeşlerimizle Bolu’nun bazı bölgelerinde onlarla birlikte bu tekerlekli sandalyeyle bir gezinti yapalım dedik. Yani sorunlar anlatmakla anlaşılmıyor, bugün bir empati yapmak istedik. Çünkü hiç birimizin yarın engelli olmayacağının garantisi yok. Allah korusun bir kaza ile bir hastalıkla hepimiz engelli durumuna düşebiliriz” dedi.

SORUNLARI YERİNDE GÖRMEK İSTEDİM

Yerel yöneticiler olarak engelli vatandaşların engelsiz bireyler gibi hayatlarını rahatça idame ettirebilecekleri şehirler oluşturmayı hayal ettiklerini belirten Özcan “Bu anlamda ben de, bugün engelli vatandaşlarımızla aynı şartlarda kullandıkları araçla bu gezintiyi yaparak sorunu yerinde görmek istedim. Bir farkındalık yaratmak istedik. 3 Aralıkta böyle bir etkinlikle hem engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tartışılmasına zemin hazırlayalım istedik hem de sorunları yerinde görerek bazı ufak dokunuşlarla çözebileceğimiz sorunları yerinde görerek çözelim istedi” şeklinde konuştu.

“İLİMİZDE EKSİKLER VAR”

Bolu’daki sorunları etap etap gidermek için çalıştıklarını belirten Özcan “Yeni yapılan yollarla, kaldırımlarla ilgili çok fazla sıkıntı yok. Yaptığımız yollar ile kaldırımların tamamında engelli vatandaşlarımızın yerine koyarak kendimizi hareket etmeye çalıştık ama Bolu yeni bir şehir değil, özellikle eski Bolu’nun olduğu yerde engelli vatandaşlarımızın hayatını zorlaştıracak unsurlar mensup. Bunları etap etap gidermek istiyoruz. Zaten bunların bir kısmını da bu gün yerinde görelim dedik. Bankamatiklerin oraya gideceğiz, orada bir sıkıntı olduğunu söylediler. Tabi bazı şeyleri anlatmakla anlayamıyorsunuz. Onu yaşamanız gerekiyor, o sorunu biz de o yüzden böyle bir farkındalık etkinliği yapalım dedik” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİ TAKSİ UYGULAMAMIZ VAR”

Engelli vatandaşların her zaman hizmetinde olan engelli taksi uygulaması olduğunu ifade eden Başkan Özcan “Bu vesile ile şunu da belirteyim; Bolu da bir engelli taksi uygulamamız var. 444 26 58’i arayan tüm engelli bireylerimize biz ulaşım konusunda, nakil konusunda her zaman yardımcı olmaya hazırız. Bir de Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı bir Engelli Koordinasyon Merkezimiz var. Eğer engelli vatandaşlarımızda bu koordinasyon merkezine ulaşıp bizleri yönlendirirlerse eksiklerle ilgili “şu yapılabilir” derlerse, daha verimli bir koordinasyon merkezi haline gelir. Biz, her geçen yıl engelli vatandaşlarımızın daha rahat bu şehri kullanabilmelerini, hiçbir zorlukla karşılaşmamalarını sağlamaya gayret edeceğiz. Bundan sonrada öyle olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Özcan daha sonra Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği’ni ziyaret ederek engelli vatandaşlarla sohbet etti.