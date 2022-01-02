Başkan Özcan, sözünü tuttu

Haber: Uğur Balaban

Tüm Yerel-Sen Sendikası Genel Başkanı Arap Mucur’un da katıldığı imza töreninde konuşan Başkan Özcan; “Geçen yıl olduğu gibi en yüksek ücreti vermeyi çalıştık. Memurlarımıza ve sözleşmeli personelimize hayırlı olsun” dedi.

Bolu Belediyesi’nde görevli memur ve sözleşmeli personeller için Bolu Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında memur ve sözleşmeli personele kanunu sınırın en üstünden zam yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine Tüm Yerel-Sen Sendikası Genel Başkanı Arap Mucur da katıldı.

İmza töreninin ardından kısa bir konuşma yaparak personele müjdeyi veren Başkan Özcan; “Memurlarımızı ve sözleşmeli personelimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmemizi Tüm Yerel Sen ile imzaladık. İmkanlarımız ölçüsünde geçen yıl olduğu gibi en yüksek ücreti vermeyi çalıştık. Bu konuda yapıcı bir şekilde değerli sendika başkanımız ile görüşmelerimizi yapmıştık. Memurlarımıza ve sözleşmeli personelimize hayırlı olsun” dedi.

Tüm Yerel-Sen Sendikası Genel Başkanı Arap Mucur ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tüm personel adına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.