Başkan Özcan sözünü tuttu

Haber: Volkan Yılmaz

2020 yılı Bolu Belediye Meclisi Ocak ayı 1. oturumu Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Denetim Komisyonuna üye seçimleri yapıldı. Toplantıda Denetim Komisyonuna 2’si Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 1 AK Parti’den olmak üzere 3 üye seçilmesi kararlaştırıldı. CHP Grubu komisyon için Mustafa Güldal ve Ergün Temel’i önerirken AK Parti Grubu ise Uğur Akbay’ı önerdi. Önerilen isimler üzerinde yapılan gizli oylama neticesinde Mustafa Güldal, Ergün Temel ve Uğur Akbay Denetim Komisyonu Üyesi seçildi.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yerel seçimler sürecinde verdiği “Denetim Komisyonu Başkanı muhalefet partisinden bir kişi olacak” sözünü de tuttu. Yapılan oylamada AK Partili Belediye Meclis Üyesi Uğur Akbay 28 oyla Denetim Komisyonu Başkanı seçildi. Mustafa Güldal ile Ergün Temel ise 21’er oyla komisyon üyesi oldular. Böylelikle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan seçim sürecinde verdiği bir sözü daha yerine getirmiş oldu.