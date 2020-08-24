Başkan Özcan tatile çıktı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tatile çıktı. Bu süreçte Başkan Özcan’ın yerine vekaleten Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güldal Başkanlık yapacak.

Başkan Özcan tatile çıktı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaz aylarının son günlerini tatil yaparak değerlendirecek. Yoğun iş temposundan dolayı tatil fırsatı bulamayan Özcan, iş temposunun düzene oturmasıyla birlikte koltuğunu vekâleten Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güldal’a devretti. Geçtiğimiz hafta sonu 22 Ağustos Cumartesi günü izne ayrılan Başkan Özcan, 1 Eylül Salı günü iş başı yapacak. Bir haftalık tatilini Türkiye’de geçireceği öğrenilen başkanı tatil dönüşü önemli konular bekliyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder

banner128