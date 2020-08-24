Başkan Özcan tatile çıktı

Haber: Aysun Beykoz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaz aylarının son günlerini tatil yaparak değerlendirecek. Yoğun iş temposundan dolayı tatil fırsatı bulamayan Özcan, iş temposunun düzene oturmasıyla birlikte koltuğunu vekâleten Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mustafa Güldal’a devretti. Geçtiğimiz hafta sonu 22 Ağustos Cumartesi günü izne ayrılan Başkan Özcan, 1 Eylül Salı günü iş başı yapacak. Bir haftalık tatilini Türkiye’de geçireceği öğrenilen başkanı tatil dönüşü önemli konular bekliyor.