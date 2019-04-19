Başkan Özcan, vatandaşlara pilav dağıttı

Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla 5 bin kişilik kandil pilavı dağıtıldı. Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantta vatandaşlara kandil pilavı ikram eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tüm Bolu halkının mübarek Berat Kandili’ni kutladı.

Başkan Özcan, vatandaşlara pilav dağıttı

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla hazırlanan 5 bin kişilik pilav, Cuma namazı sonrası Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Pilav dağıtımında bir konuşma yapan Başkan Özcan; “Ben tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili’ni kutluyorum. Kandilleri mübarek olsun. İnşallah mutlu, huzurlu bir Ramazan geçiririz. Biz, Ramazan ayının Bolu’da canlı bir şekilde yaşanması için de Bolu Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben şimdiden yaklaşan Ramazan ayımızı ve akabinde gelecek Ramazan Bayramı’nı da kutluyorum.” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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