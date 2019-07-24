Başkan Özcan vekaleti O’na verdi

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Merkezi, yerel yönetim stratejisini belirlemek için Afyon’da iki günlük çalıştay yapacak. 25-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek çalıştaya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil tüm il, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra genel başkan yardımcıları da katılacak. Çalıştay’ın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Çalıştayın ilk günü ayrıca belediye başkanlarının görüş ve değerlendirmelerinin alınacağı bir “Başkanlar Forumu” da düzenlenecek.

VEKALET ASUMAN ŞENTÜRK TEKİN’DE

Hafta sonuna kadar Afyon’da kalacak olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehir dışında olacağı zaman içerisinde işlerin aksamaması için vekaleti Bolu Belediye Meclisi üyesi CHP’li Asuman Şentürk Tekin’e bıraktı. Başkan Özcan dönene kadar Bolu Belediye Başkanlığına CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Asuman Şentürk Tekin vekalet edecek. Vekaleti kadın bir meclis üyesine bırakan Özcan, kadınların yönetime katılması ve söz sahibi olması konusuna ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 16:15