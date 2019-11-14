Başkan Özcan Yalova’ya gidecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partili 8 Belediye Başkanı ile Yalova’da bir araya gelecek. Cuma günü Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın davetlisi olarak düzenlenecek çalıştaya Özcan’ın yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çanakkele Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da katılacak.

ÇALIŞTAY 3 GÜN SÜRECEK

Çalıştaya ev sahipliği yapacak Yalova’da Belediye Başkanı Vefa Salman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada İl Belediye Başkanlarının ilk toplantısının Yalova’da gerçekleştireceklerini belirterek, “Cuma günü başlayacak olan çalıştayımız 3 gün sürecek ve birbirinden değerli il belediye başkanlarımızı kentimizde ağırlayacağız. Yapacağımız karşılıklı istişareler ve karşılıklı görüş alışverişleriyle belediyecilik ile ilgili birçok konuda yerel yönetimlerin problemlerine ortak akıl ve işbirlikleriyle çözüm arayacağız” dedi.