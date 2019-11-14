Başkan Özcan, Yılmaz’la ilgili neler dedi?

Özel Haber: Kasım Şahin

Önceki dönem Belediye Başkanı AK Partili Alaaddin Yılmaz ile ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetemize özel açıklamalar yaptı. Yılmaz’la belediyecilik açısından görüşme yapmak isteyip istemediğini sorduğumuz Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben yapmak istediğimi söyledim. ‘Gel’ dedim belediyeye. ‘Seni davet ediyorum, gel bir istişare yapalım’ dedim birkaç kez. Ama henüz gelme noktasında değil. Nejdet Beyle ve Yüksel Beyle çok sık istişare yapıyorum. Özellikle Nejdet Bey çok sık geliyor. Diyorum ki ‘ağabey bak, ben hangi konularda yanlış yapıyorsam bana bunları söyle’ diyorum. Dost acı söyler misali istediğin tonda söyleyebilirsin. Yüksel Beye diyorum, ‘Bak sen bu belediye başkanlığını yaptın, doğrularını yanlışlarını daha iyi biliyorsun. Bana söyle” diye konuştu.

“YAPTIĞI BİRÇOK YANLIŞ VAR”

Alaaddin Yılmaz’la bazı açılışlarda karşılaştıklarını söyleyen Başkan Özcan, “Eleştirilerini bekliyorum’ dedim. ‘Gel bir istişare edelim, neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış. Senin pencerenden bakalım.’ ‘Şu anda gelemem’ dedi, kendi partisindeki siyasi atmosferi kastederek. ‘Şu an uygun zaman değil’ dedi. Eski belediye başkanıdır, on beş yıl Bolu’da günahıyla sevabıyla yönetim göstermiştir. Yaptığı birçok yanlış var, yaptığı doğru işler de var. Bir de bir belediye başkanı görevi bıraktıktan sonra yanlışlarını ve doğrularını daha iyi görüyor. Şimdi Alaaddin Bey eminim kendi kendine, hani yollardan alt yapıdan ziyade, insani ilişkilerini sorguluyordur. Çünkü elbette çok yoğun bir siyasi çekişmemiz vardı. Çok yoğundu belki, Bolu’da olmayacak sertlikte bir siyasi çekişme vardı” ifadelerini kullandı.

“NE EKERSEN ONU BİÇERSİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Alaaddin Yılmaz’ı insani yönleri bakımından çok sevmediğini belirten Başkan Özcan, Yılmaz’la ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Şu an ben sosyal demokratım. Mağdurdan yana olmuşuz hayatımız boyunca. Şimdi böyle siyasete soktuğu bazı AK Partili yöneticilerin ona açılışlarda selam vermemek için yolunu değiştirdiklerini görmek de insan olarak beni üzüyor. Bazen diyorum ki ‘Ya sanane Alaaddin Yılmaz’ın düştüğü durumdan. Ne ekersen onu biçersinin en güzel örneği.’ diyorum. Vatandaşın tepkisini anlayabiliyorum. Ama onun yetiştirdiği, bir yere getirdiği siyasilerin onun yüzüne bakmaktan imtina ettiği veya onun Belediye Meclis Üyesi yaptığı bazı Belediye Meclis Üyelerinin onun telefonuna bile bakmadığını duymak insan olarak beni üzüyor. Beni çok ilgilendiren konular değil. Siyasette öyledir, ne ekersen onu biçersin.”

“İYİ YAPTIĞI BİR ŞEY OLURSA HEP BİRLİKTE SAHİPLENİYORLAR”

Açıklamalarının sonunda AK Partili yöneticilere ateş püsküren Özcan, “Gün geliyor eski belediye başkanına sahip çıkıyor, gün gelince sanki burayı CHP’den devralmışım gibi muamele görüyorum. Alaaddin Yılmaz’ın iyi yaptığı bir şey olursa hep birlikte sahipleniyorlar, diğer yaptıklarının hiçbirini sahiplenmiyorlar. Önce buna bir karar versinler. Alaaddin Bey AK Partili bir belediye başkanı mıydı? Onların belediye başkanları mıydı? ‘Günahıyla, sevabıyla biz ona sahipleniyoruz’ diyebiliyorlar mu, diyemiyorlar mı? Bazen diyorlar ki ‘Sen Alaaddin Yılmaz’ı koruyorsun…’ Bunu bile söyleyenler oldu. Bazen de diyorlar ki sanki güllük gülistanlık bir belediye bırakılmış da… Boş konuşmalara sinirleniyorum” dedi.

“UCUZ MUHALEFET YAPIYORLAR”

Yıllardır muhalefet yaptıklarını, yaptıkları muhalefette eksikler, yanlışlar, hatalar olduğunu da söyleyen Özcan son olarak şunları söyledi: “Bunların muhalefet anlayışları da bir tuhaf. Bazen diyorum ki ‘Şöyle bir şey yaptık, bu konuda ağır bir muhalefet yapmaları lazım.’ Hiç ses soluk yok. Ama nasıl yapıyorlar, çok ucuz yapıyorlar dediğim bu. Gidiyorlar birkaç konteyner yanına çöp poşeti koyuyorlar, içine atmak yerine. Fotoğraf çekiyorlar, bunu kullanmaya çalışıyorlar. Kardeşim açık olarak söylüyorum, Nisan ayında devraldığımız Bolu bugün itibariyle daha temiz. Seneye bu zamanlar Türkiye’nin en temiz şehri olduğunu ilan edeceğiz.”