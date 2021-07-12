Başkan Özcan’a Büyükelçiden ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Bazı temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Özcan, “Büyükelçimizin ziyareti bizleri çok mutlu etti. Kendisini Türkiye’nin en güzel kentlerinden birisi olan Bolu’da ağırlamaktan gurur duyduk” dedi. Kosova Büyükelçisi Ilir Dugolli, Bolu’da gerçekleştirdiği temaslarda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Özcan; “Kosova Büyükelçimiz Ilir Dugolli’yi Bolumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisiyle hem şehrimizle ilgili hem de iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Faydalı bir görüşme oldu. Zaten bizim Kosova’da kardeş bir şehrimiz var. Bolu ile Kosova’nın Mamuşa şehri kardeş şehir. En kısa sürede bizim de onları ziyaret etmek istediğimizi söyledik. Bundan sonraki süreçte de kendisini Türkiye’nin en güzel şehri olan Bolu’ya her zaman bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Özcan’ın ardından konuşan büyükelçi Ilir Dugolli; “Öncelikle misafirperverliğinizden dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Bolu gerçekten harika bir şehir. Sizleri de burada gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan dolayı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. En kısa sürede sizleri de Kosova’da misafir etmekten onur duyarız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Özcan tarafından büyükelçi Dugolli’ye el işlemesi ile yapılmış Türk Bayrağı hediye edildi.