Başkan Özcan’a öğrencilerden sevgi seli

Haber: C. Kutay Aykan

Festival alanın da öğrencilerin tezahüratları ile karşılanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Abant’ta düzenlenen hamsi festivaline katıldı. Etkinlik alanında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Özcan katılımcılarla horon teperek onlara eşlik etti.

Etkinlik kapsamında kurulan sahnede konuşma yapan Başkan Özcan, “Hani son zamanlarda bizi hain ilan ediyorlar ya arkadaşlar. Bizi hain ilan ediyorlar. Ben açıkça söylüyorum. Ben 48 yaşındayım. Benim oğlum üniversiteye başladı. Ben daha önce 4 kez milletvekili seçildim. Şimdi belediye başkanıyım. Benim kendimle ilgili bir beklentim yok. Ben bu sığınmacılarla ilgili bu çıkışları artık gitsinler diye yapıyorum. Yeminle söylüyorum. Ben bir Türk milliyetçisiyim ve sadece sizin bekanızı düşünmekten başka bir şey düşünmüyorum. Bunu bilmenizi istiyorum.” Dedi. Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından öğrenciler, “Trabzon sizinle gurur duyuyor.” Ve “Ülkemde mülteci istemiyorum.” Sloganları attı.

Başkan Özcan’a konuşmasının ardından festivale verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.