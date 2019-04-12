Başkan Özcan'a ziyaret

Haber: C. Kutay AYKAN

Türk Ocakları Bolu Şube Yönetimi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı olarak seçilen Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Özcan'ı seçimde aldığı başarılı sonuçtan dolayı kutlayan Türk Ocaklılar, Özcan'a başarılar diledi. Türk Ocakları yönetiminin ve Türk Ocaklı gençlerin hazır bulunduğu ziyarette, üniversiteli gençler Başkan Özcan'a Türk Yurdu Dergisi ve kupa hediye ederken, Türk Ocağı Bolu Şube Başkanı Doç. Dr. Hamdi Zenginbal da Türk Ocağı rozetini Başkan Özcan'ın yakasına taktı. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, en yakın zamanda Türk Ocakları'nı ziyaret edeceğini belirterek, yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceklerini söyledi.

MANSUR ŞEN VE İSA ÖZCAN'I DA UNUTMADILAR

Türk Ocaklılar Başkan Tanju Özcan'ın ardından, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Mansur Şen'i ve İsa Özcan'ı da makamlarında ziyaret etti. Kendisi de Türk Ocağı üyesi olan Mansur Şen, Türk Ocağı Bolu Şubesi'nin üyesi olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, Bolu halkına layık bir yönetim anlayışı içinde olacaklarını söyledi. Başkan Yardımcıları Şen ve Özcan'ı tebrik eden Türk Ocağı yönetimi, yeni dönemde kendilerine başarılar dileyerek, güzel hizmetler yapmaları temennisinde bulundu. Başkan yardımcıları Mansur Şen ve İsa Özcan, Türk Ocakları gibi köklü ve önemli bir sivil toplum kuruluşunun ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Türk Ocağı yönetimine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 11:37