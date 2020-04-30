Başkan Özcan’dan 1 Mayıs mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.Mesajında üretimin, hizmetin devamlığını sağlayan emekçilerin bayramlarını kutlayan Özcan, şunları kaydetti:

“1 Mayıs, zor şartlar altında üreten, emek ve alın teri dökenlerin günüdür. Biz biliyoruz ki emek ve ekmek kutsaldır. İşçilerimiz her şartta alın teri dökerek üretimin, hizmetin devamlılığını sağlamışlardır. Bu gerçek yaşadığımız süreç içerisinde bir kez daha tescillenmiştir. İşte bu yüzdendir ki; işçilerimizin haklı mücadelelerinde onları güçlü kılmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bugüne kadar her daim işçilerimizin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerle; emeğin ve ekmeğin fedakâr insanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve umutlu bir hayat sürdürmelerini temenni ediyorum.”