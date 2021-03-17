Başkan Özcan’dan 18 Mart mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında, bu yıl 106’ncı yılı kutlanan Çanakkale Deniz Zaferi ile Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik aşkını tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı: “Çanakkale Geçilmez! sözünü tarihe binlerce isimsiz şehidimizin kanıyla yazdığımız, eşsiz kahramanlığın tüm dünyaya ilanı olan Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yakın tarihimizin şanlı ve destansı savaşlarından biri olan Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik aşkının tüm dünyaya ilan edildiği büyük bir kahramanlık destanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleriyle, ‘Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur!’ İşte bugün bizler de Çanakkale ruhu, azmi ve kararlığıyla, ülkemizi içinde bulunduğu zor durumlardan aydınlığa çıkartarak, güzel yarınlara taşımakla sorumluyuz. Bu düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nün ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümünü kutluyor, bu vesileyle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve vatan uğruna şehit düşen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”