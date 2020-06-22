Başkan Özcan’dan Babalar Günü ziyaretleri

Haber: N. Halid Altundal

Belediye Başkanı Tanju Özcan, Babalar Günü dolayısıyla Pazar günü iki anlamlı ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Başkan Özcan’a Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir ile Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Beykoz eşlik etti.

ŞEHİT BABASINI YALNIZ BIRAKMADI

Başkan Tanju Özcan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında İstanbul’da çıkan olaylarda şehit edilen polis memuru Ozan Özen’in Sümer Mahallesi’ndeki baba ocağına gitti. Başkan Özcan, burada 15 Temmuz şehidinin babası Metin Özen ve diğer aile bireyleri ile sohbet ederek, ‘Babalar Günü’nü kutladı ve günün anısına hediye takdim etti.

ARMAĞAN AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ

Tanju Özcan daha sonra ise, iki engelli çocuk babası Abdi Armağan'ı ziyaret etti. Armağan ailesinin yaşadığı eve giden Özcan, yıllardır büyük fedakarlıklarla hem engelli iki çocuğuna hem de felçili eşine bakan Abdi Armağan’ın Babalar Günü’nü kutlayarak hediyesini teslim etti. Özcan ayrıca baba Armağan’ı fedakarlığı dolayısıyla da kutlayarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.