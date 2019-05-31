Başkan Özcan’dan bayram müjdesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi’nde işçi statüsünde görev yapan personellere ikramiyelerinin, memur statüsünde çalışanlara personellere de sosyal denge zamları ve bayram paralarının, Ramazan Bayramı öncesi yatırıldığı duyurdu. 

Başkan Özcan’dan bayram müjdesi

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi’nde işçi statüsünde görev yapan personellere 2019 yılının ikinci devlet ikramiyeleri ile memur statüsünde görev yapan personellere sosyal denge zamları ve bayram paraları bugün ödendi. İşçi ve memur statüsünde çalışan personellere müjdeli haberi veren Belediye Başkanı Tanju Özcan; “Bolu’muzun gelişmesinde ve güzelleşmesinde büyük emekleri olan tüm işçi ve memur kardeşlerimizin devlet ikramiyeleri, sosyal denge zamları ve bayram paraları önümüz bayram olması dolayısıyla bugünden hesaplarına yatırılmıştır. Ben şimdiden tüm personelimizin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar diliyorum” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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