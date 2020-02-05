Başkan Özcan’dan ciddi iddia

Haber: N. Halid Altundal

Belediye Meclisi Şubat ayı toplantılarının ilk oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ciddi bir konuyu gündeme getirdi. Toplantının ana gündem maddelerinde birim müdürlüklerinden gelen raporlar doğrultusunda mülkiyeti belediyeye ait Büyükcami Mahallesi İsmet Paşa Caddesindeki taşınmazın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne eğitim vermek üzere 2 yıl tahsisi ve İŞKUR ile Belediye arasında protokol imzalanması için Tanju Özcan’a yetki verilmesi konusu görüşüldü. Oy birliği ile onay verilen konunun ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İŞKUR İl Müdürlüğü ile alakalı yaşanan bir sorunu dile getirdi.

“BELEDİYELER KAMU KURUMUDUR, BUNU HERKES BİLSİN”

İŞKUR’a her konuda yardımcı olduklarını belirten Başkan Tanju Özcan, “Bunu talep ettiler ikiletmeden gereğini yaptık. Hizmet binaları ile ilgili taleplerini getirdiler, ki Bolu’da bütün kamu kuruluşlarına azami şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Burada Belediye Meclisimizden onların tüm talepleri ile ilgili neredeyse oy birliği ile karar alıyoruz. Ancak tabi bu tür devlet kurumlarının da belediyeden gelen taleplere siyasi olarak bakma hakları olmadığını söylemekle yetiniyorum. Burası bir kamu kuruluşu. Burası CHP’li belediye değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı. AK Partili belediye olmaz, CHP’li belediye olmaz, MHP’li belediye olmaz. Belediyeler kamu kurumudur, bunu herkes bilsin. Belediye Başkanlarının elbette bir siyasal partiye üyeliği olur. Ama bu belediye Bolu’da yaşayan CHP’linin de, AK Partili’nin de, MHP’linin de, İYİ Partili’nin de, herkesin belediyesi. Dolayısıyla biz böyle bakıyoruz. Bu devletin kamu kuruluşlarının da öyle bakmasını gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

“AYNI İMKANDAN BİZ DE FAYDALANMAK İSTİYORUZ”

Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamalarının devamında İŞKUR tarafından uygulanan işbaşı eğitim programından bahsederek, “İşbaşı eğitimi ile ilgili biz belediye şirketleri üzerinden talepte bulunduk. Özel fabrikalar gibi. Özeti şu: Şirket çalışanınızın yüzde 30’u kadar işbaşı eğitimi adı altında 6 aylık bir protokol imzalıyorsunuz. Bunun 6 aylık protokol kapsamında; örneğin Arçelik alıyor 200 kişi, 3 ayını İŞKUR karşılıyor, maaşını ve sigorta primlerini. Diğer 3 ayını, en azından yarısını çalıştırmak kaydıyla ilgili şirket karşılıyor. Biz de dedik ki: ‘Bizim Bolu Belediyesi’nin anonim şirketi var. Özel hukuk, tüzel kişiliğine sahip. Aynı imkandan biz de faydalanmak istiyoruz.’ Hatta şunu yapacağız dedik: ‘Biz diyelim 200 kişi çalıştıracaksak burada, hakkımız olmasına rağmen bunu 100’e düşürmeyeceğiz, 200 olarak kalacak. Ve devamında da istihdamı tam yıla yayabilmek için 6 ay da bu kişileri kendi şirketimizde geçici işçi olarak çalıştıracağız.”

“BİZ KİMSEYE SİYASİ YAKLAŞMIYORUZ, KİMSENİN DE BİZE BÖYLE BAKMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Hiç kimsenin etmediği gibi bir teklifle gittiklerini söyleyen Başkan Özcan ilgili kurumla yaşanan sorunu ise şu sözlerle ifade etti: “İlgili Müdürümüz Bakanlıktan görüş soracağım dedi. Bakanlık görüşü olumlu geldi. ‘Evet’ dedi, ‘Bu yapılabilir.’ Sonrasında Pazartesi günü kendisi ile konuştum. Bana aynen söylediği şu: ‘Talebiniz yasaya uygun. Evet, Türkiye’de birçok belediye bu imkandan faydalanıyor, doğru. Ama ben burada bu imkandan faydalandırmak istemiyorum.’ Üzerine gittim. ‘Sonuç itibari ile ben bir memurum’ dedi. ‘Müdür bey sana baskı yapan mı var?’ dedim. ‘Yorum yok’ dedi. Sonrasında bu konuyla ilgili AK Parti İl Başkanını bizzat aradım. Gerekli şeyleri söyledim. Sonra başka bir konu ile ilgili Sayın Fatih Metin aradı. Ona da anlattım sıcağı sıcağına. Çünkü çok üzüldüm ve sinirlendim. Sonra ‘Tamam biz bu işi çözeceğiz’ cevabını aldım. Siz olsanız da sinirlenirsiniz. Yani ‘talebiniz yasaya uygun, evet başka şehirlerde başka belediyelerle böyle çalışmalar yapılıyor. Ama ben istemiyorum.’ Ne demektir bu? Biz kimseye siyasi yaklaşmıyoruz. Kimsenin de biz böyle, hele devlet memurlarının kurumlara siyasi gözlükle bakmasına izin vermeyeceğiz.”