Başkan Özcan’dan çok güzel açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

Başkan Özcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Camilerimizde 70 gün aradan sonra bugün yeniden saf tutup, alnımız secdeye değdiğinde; omuz omuza olmanın, kardeşçe yaşamanın, dost eli tutabilmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlayacağız. Günümüz aydın, Cumamız mübarek olsun!” dedi.

Cuma namazlarının camilerin dışında kılınmasının serbest bırakılmasının ardından çok güzel bir açıklama da bulunan Tanju Özcan’a, beğeniler ve teşekkür mesajları yağdı. Özcan’ın videosu ayrıca kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.