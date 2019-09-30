Başkan Özcan’dan deprem açıklaması

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen deprem ilimiz Bolu’dan da hissedildi. Basın mensupları ile bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Silivri açıklarında Marmara Denizinde halen devam eden depremler sonrası ilimizde depremle ilgili alınacak önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM AMACININ DIŞINA ÇIKTI”

Depremden gerekli dersi almadığımızı toplum olarak gördüğünü ve eleştirdiğini belirten Belediye Başkanı Tanju Özcan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “TBMM’de görev yaptığım 8 yıl boyunca özellikle 12 Kasım günü depremine atfen, depremi unutmaya başladığımızı ve depreme karşı gerekli önlemleri almadığımızı ifade ettim. Tabi aradan geçen 20 yılda toplum bunu unutmuş. Bir kentsel dönüşüm başlatılmıştı. Tabi Bolu, bundan hiç nasibini alamadı. Bizden önceki yerel yönetim yüzünden ama Türkiye genelindeki kentsel dönüşümün amacı depreme dayanıksız konutların sağlamlaştırılması için çalışma yapmak. Bu da amacının dışına çıktı. Daha çok ranta dayalı, rantı yüksek yerlerde kentsel dönüşüm yapıldı. İstanbul’da yaşanan deprem, bize o eski korkularımızı yeniden hatırlattı. Şunu özellikle söylüyorum deprem konusun çok hassasım. Ben depremi yaşadım. O süreçte belediye meclisi üyesiydim. O süreçte neler yaşandığını benim hala hafızamda taptaze duruyor. Benim dönemimde depreme dayanıklı olmayan binalar yapılmayacak.”

“TOPLANMA ALINLARI KAĞIT ÜZERİNDE BELİRLENMİŞ”

Başkan Özcan açıklamasının devamında ise son çıkan imar barışı yasası hakkında, “O yasa tüm belediyelerin elini kolunu bağladı. Burada her önüne gelen belli bir para yatırarak yapı kayıt belgesi aldı. Bu belge alınırken sorulan soru şuydu ‘Herhangi bir sebepten bu bina yıkılırsa sorumlusu kim olacak?’ cevabı da ‘Sorumlusu vatandaş olacak’ olmuştu. İşte burada depremle ilgili en büyük sıkıntı apar topar, sonuçları düşünmeden ve sadece para elde etmek için çıkartılan imar barışı yasası. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Zaten toplanma alınları kağıt üzerinde belirlenmiş. AFAD belirliyor biliyorsunuz. Toplanma alanı olarak belirlenen yerler var. Ancak toplanma alanı belirleyerek depreme karşı önlem almış olmuyoruz. Önemli olan depremden, vatandaşın sağ çıkabileceği binaların yapılabilmesi. Dediğim gibi imar barışı yasası yürürlükte olduğu sürece bu korkuyu yaşamaya devam edeceğiz. Bolu’da son yıllarda yapılan binalarda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Tabi depremi yaşamış çok bina var. Binaların yüzde 43’ü hasar almıştı. Orta ve az hasarlı olan binalar güçlendirildi” ifadelerini kullandı.

DEPREM RAPORU ORTADA YOK

Başkan Tanju Özcan açıklamasının sonunda ise, “Sayın Yüksel Ceylan döneminde İstanbul Üniversitesi’ne bir rapor hazırlatılmıştı. Yüksel Ceylan’a getirilen rapor daha sonra da Alaaddin Yılmaz’a teslim edilmişti. Üzülerek söylüyorum bu rapor ortada yok. Belediyenin arşivinde de yok. O rapor elimizde olmadığı için Bolu’da eskiden kalan binaların ne kadar sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgili değiliz” diye konuştu.