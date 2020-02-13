Başkan Özcan’dan Doğanay’a jet cevap

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz gün İŞKUR ile Belediye arasındaki işçi çalıştırma konusuna AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın engel olduğunu belirtmiş ve akşam saatlerinde de bunu billboardlara astırılan afişlerle Bolu halkının bilgisine sunmuştu. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise buna karşılık yaptığı açıklamada, billboardlarda yer alan afişlerde kendisinin numarasının yazılarak hedef haline getirilmeye çalışıldığını söyleyerek sert tepki göstermişti.

“BİR ZALİMDEN MAZLUM ÇIKMAZ”

Kamuoyunda billboard afişleri tartışmaları devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da bir basın toplantısı düzenleyerek Nurettin Doğanay’ın açıklamalarına cevap verdi. Belediye Başkanı Tanju Özcan basın toplantısında, Doğanay’ın açıklamalarının beklediği açıklamalar olduğunu söyleyerek, “Bunlar konuyu başka yere çekme çabaları. Biz hanya diyoruz, o Konya’yı anlatmaya kalkıyor. Biz diyoruz ki; ‘sen 200 kişinin ekmeğiyle oynadın’. O diyor ki, ‘Telefonumu niye halka duyurdun?’ Mazlumu oynamaya çalışıyor. Ama bir zalimden mazlum çıkmaz. Hele Nurettin Doğanay’dan hiç mazlum çıkmaz” dedi.

“DOĞANAY’A YARDIMCI OLDUK, TEŞEKKÜR BEKLERKEN TEPKİ ALDIK”

Açıklamasının devamında siyaset yaptıklarının altını çizen Başkan Tanju Özcan, “Eğer sen il başkanıysan, eğer sen milletvekiliysen, eğer sen belediye başkanıysan senin telefonun zaten herkeste olmalı. Benim telefonum herkeste olduğu için bugün ben burada oturuyorum. O yüzden dört kez milletvekili seçildim. Sen telefonunu millete vermezsen, ondan sonra da il başkanlığından emekli olur gidersin siyaseten. İşte biz de aslında bu noktada Sayın Doğanay’a yardımcı olmuş olduk. İnsanlar Sayın Doğanay’a daha kolay ulaşabilsin düşüncesiyle kendisine de yardımcı olduk. Teşekkür beklerken tepki aldık. Hemen soluğu karakolda almış” diye konuştu.

“BIRAKACAKSIN SİYASETİ MÜTEAHHİTLİĞİNE DEVAM EDECEKSİN”

Kendisinin telefon numarasının belli olduğunu belirten Başkan Özcan, “Ben defalarca canlı yayında söyledim. 0532 316 5182. Hatta Sayın Doğanay şunu yaparsa daha da memnun olurum: Birkaç billboard kiralayıp benim telefonumu duyurursa, hem de büyük harflerle Tanju Özcan’ın telefonu diye. Olmayan kardeşlerimiz de vatandaşlarımız da varsa onlarda da benim telefonum olmuş olur. Ne demek ‘vatandaş beni gece ararsa?’ Vatandaş seni gece aramayacak da, iktidar partisinin il başkanını, hastam var cenazem var diyemeyecekse, gece aramaları senin psikolojini bozuyorsa, o zaman bırakacaksın siyaseti müteahhitliğine devam edeceksin. İstediğin zaman telefonu kapatırsın. Şimdi dediğim gibi bunlar konunun özünü saptırma çabaları” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR SEÇİMDE YAPAMAYACAĞIM ŞEYLERİ SÖYLEYEREK KAZANMADIM”

“Konunun özü, 200 kişiye ekmek verilmesine Nurettin Doğanay’ın engel oluşu” diyen Başkan Özcan açıklamasında İŞKUR konusuna gelerek şunları söyledi: “İŞKUR Müdürü açıkça söylüyor zaten. Diyor ki ‘bana ver deseler veririm, verme deseler vermem.’ Tabi o müdürün düştüğü durum ayrı bir konu, onunla ilgili değerlendirmemi dün söylemiştim. Ama iş madem bu aşamaya gelmiş, madem müdür ‘ben partizanım’ diyor, ‘partiden talimat gelmeden yapmam’ diyor, ben de dedim ki o zaman: ‘200 insan için bu talimatı ver’ dedim. Ne diyor? İşte ben çok kişiye iş sözü vermişim de, bugün onun ızdırabını çekiyormuşum. Vallahi ben şunu söyleyeyim; ben hayatım boyunca girdiğim hiçbir seçimde insanlara yapamayacağım şeyleri söyleyerek seçim kazanmadım. Yalan söylemedim. Kimseye de iş sözü vermedim. Bu şekilde seçime girmedim, asıl kendi zihniyetleri böyle olduğu için bunu bize mal etmeye çalışıyor. 34 bin kişi Bolu’da AK Parti üyesi. Bu insanların yüzde doksanına iş vaadiyle kandırdılar partiye üye yaptılar. ‘34 bin üyesi olan bir parti 42 bin oy alıyorsa, 4 bin üyesi olan bir partinin adayı nasıl 50 bin alıyor?’ sorusunu kendilerine bir sormaları gerekir. Yıllarca insanlara iş vaadinde bulundular. Ne oldu, bunun sonucunda kamuya kaç kişi aldırdılar? Var mı bir garibanın çocuğu kamuya giren? Kendi yeğenleri, kendi çocukları, yöneticilerin çocukları, bir avuç azınlığın çocukları… Dolayısıyla biz kimseye iş vaadinde bulunarak bu koltukta oturmuyoruz. Onu açıkça söyleyeyim.”

“BELİRLEDİĞİM İNSANLARI İŞE ALAYIM GİBİ BİR DERDİM YOK”

İŞKUR Müdürüne alınmak istenen iki yüz kişinin kurayla belirlenmesini söylediğini vurgulayan Özcan açıklamasının devamında, “Ben belirleyeyim demedim ki. Adil olmak, adaletli olmak bunu sağlıyor. Hala çağrıda bulunuyorum. Ver sen talimatı, noter huzurunda kura çekilerek o 200 kişi belirlensin. Ben bir tane isim gönderme derdinde değilim. Böyle bir şeyim yok, kurayla belirlensin. 17 bin kişi başvurmuş buraya. Ben zaten bu 17 binin içinden en doğru iki yüz kişiyi bulabilirim iddiasında değilim ki. Şartları aynı olan insanlar arasından kura çekilir. İŞKUR bize der ki ‘talebiniz işte bu iki yüz kişi. Buyurun bu iki yüz kişiyi biz size bildiriyoruz’ der. ‘Kuramızı çektik’ der. İŞKUR üzerinden benim belirlediğim insanları işe alayım gibi bir derdim yok. Kurayla belirlensin dedik. Zaten bizim ettiğimiz yemin de bunu gerektiriyor” dedi.

“DOĞANAY’IN İL BAŞKANI OLARAK KALMASI BENİ MUTLU EDİYOR”

“Nurettin beyin beni anlamama sebebini ben bugün daha iyi anladım” diyen Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamasının sonunda ise, “Ne diyor? ‘Ben AK Partinin menfaatleri doğrultusunda siyaset yaptım bugüne kadar.’ Vallahi ben Cumhuriyet Halk Partisinin menfaatleri doğrultusunda siyaset yapmadım. Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda siyaset yaptım. Böyle de yapmaya devam edeceğim. O yüzdendir ki o il başkanı olarak, atama il başkanı olarak uzun yıllardır aynı yerde sayıyor. O yüzdendir ki benim zihniyetim farklı olduğu için beni bu halk dört kez milletvekili, arkasından da Belediye Başkanı olarak seçmiş. Burada aynaya bakıp asıl kendisini sorgulaması gerekiyor. Dediğim gibi. Bu sorun Nurettin Doğanay’la Tanju Özcan arasındaki bir sorun değil. Benim onunla bir sorunum yok. Bu sorun Nurettin Doğanay’la Bolu’daki işsiz vatandaşlarımız arasında bir sorun, bu noktadan sonra. Üstelik Sayın Doğanay’ın AK Partinin İl Başkanı olarak kalması beni aslında mutlu ediyor. Biz elde ettiğimiz başarıları Sayın Nurettin Doğanay zamanında ettik. Ya değişirse diye benim geceleri uykum kaçıyor. Biz bu iki yüz kişi konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz. Talimatı versin. Madem talimat bekliyor, o talimatı versin. Ben bir tane isim göndermeyeceğim İŞKUR’a. Başvuranlar arasından İŞKUR kurayı çeksin, o kurada kim çıkarsa ben o vatandaşlarımızı alır çalıştırırım” diye konuştu.