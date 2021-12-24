Başkan Özcan’dan Emlak Vergisi zammına iptal davası

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Emlak Vergisi’ne yapılan yüzde 18,1 zam yargıya yaşındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hükümetin yaptığı zammın iptali için Danıştay’a gönderilmek üzere Bolu Adalet Sarayı’na iptal dilekçesi verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, Salı sabahı güne zamlarla uyandığından bahsederek, “Ben 2 gün önce basın açıklaması yapmıştım. Salı günü sabaha karşı bir uyandık Maliye Bakanlığı bir kararname yayınlamış. ÖTV’ye yüzde 36.2 zam yapmış. Kendisine ait vergilerde, cezalarda, harçlarda hepsinde yüzde 32 zam yapmış. Bir de adına emlak vergisi ile ilgili diyerek bir tebliğ yayınlamış. Emlak Vergisi’ne de sorgusuz sualsiz yüzde 18.1 zam yapmış. Ben tepki gösterdim. Biz, Belediye Başkanları olarak hayatı ucuzlatmaya çalışıyoruz. Bakın su başta olmak üzere birçok vatandaşın cebini yakan giderde biz indirimlere gittik. Şu Covid ortamında, ekonomik sıkıntılarda vatandaşın cebinden elimizi çekelim diye. Sen hükümet olarak ‘ne hakla belediyenin tahsil ettiği emlak vergisine yüzde 18.1 oranında zam yapıyorsun?’ demiştik. Üstelik bütün Türkiye’de aynı oran. Öyle bir adaletsizlikte olmaz. Kanun zaten bu görevi dolaylı olarak belediyeye ve yerel komisyona vermiş. Biz zam yapmıyorsak, sen hükümet olarak bizim alacağımız bir kaleme niye zam yapıyorsun?” dedi.

“İNŞALLAH VATANDAŞIMIZI MİLYARLARCALİRALIK YÜKÜN ALTINDAN KURTARIRIZ”

Konuyu yargıya taşıma amaçlarından da bahseden Özcan, “Bununla ilgili dava açacağımı söylemiştim. Az önce Danıştay’a gönderilmek üzere ve yürütmeyi durdurma istemli olarak belediyeyi de katmadan harcını, masraflarını da kendim ödemek üzere davayı açtım bu tebliğin iptaliyle ilgili. İnşallah bu tebliğ iptal edilir. Vatandaşta bu yüzde 18.1’lik zammın ki Türkiye genelinde düşündüğünüzde bunu milyarlarca lira para yapıyor. İnşallah vatandaşımızı bu milyarlarca liralık yükün altından kurtarırız. Türkiye’de adalete güveniyorum. Mahkemenin de doğru kararı vereceğine inanıyorum. İnşallah bu attığımız adım hayırlı olur.” Diye konuştu.

“BİR ZAMMA KARŞI DAVA AÇANİLK BELEDİYE BAŞKANIYIM”

Özcan, bu dilekçe ile Türkiye’de ilk kez bir belediye başkanının bir zammın iptali dava açtığına dikkat çekerek, “Türkiye’de bir zamma karşı ilk dava açan belediye başkanı da biz olduk. Ben zam yapmak istemiyorum. Vatandaşımı düşünüyorum. Sen benim vatandaşımı düşünmeden benim üzerimden bu zammı hangi gerekçeyle yapıyorsun hükümet olarak? Bugünde geldim samimi bir şekilde Bolu Belediye Başkanı olarak davamı açtım. İnşallah yargı istediğimiz gibi bir karar verirse Bolu’da milyonlarca liranın, Türkiye’de de milyarlarca liranın vatandaşın cebinde kalmasını sağlamış olacağız. Hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.