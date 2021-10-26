Başkan Özcan’dan Erdoğan’a destek

Haber: Erdal Tanrıverdi

18 Ekim'de Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri ortak bir açıklama yayınlayarak "Kavala'yı serbest bırakın" çağrısında bulunmuştu. Büyükelçilerin çağrısının arından Türkiye’nin gündemine oturan konu hakkında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olduğunu belirtti.

“BOLU BELEDİYE BAŞKANI OLARAK CUMHURBAŞKANININ ARKASINDA DURMAYA HAZIRIM”

Bolu Belediye Başkanı olarak kendi özgür düşüncelerini paylaşan ve 10 büyükelçi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olduğunu belirten Başkan Özcan, “Türkiye’de tartışılan bir konu var. Bu konuda özgür düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. 10 tane ülkenin büyükelçisi Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde Türkiye Cumhuriyetine çağrıda bulundular. Öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyetine şu kişiyi serbest bırak diyemez. Böyle bir hakları yok. Türkiye’de eksikleri var, artılar var. Ama biz yargının bağımsız olduğu bir Türkiye olduğunu iddia ediyoruz. Yargının eksikleri var mı Türkiye’de? Var. Biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye’nin İç İşlerine karışmak. Türkiye’nin yargısına müdahale etmek. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda haklı. Söylediği sözlerin arkasında durması lazım. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Biliyorsunuz Amerikan yönetimi papazı bırakın dedi. Maalesef bizim siyasal iktidar Amerika’nın bu talebine boyun eğdi. Ve papazın bırakılması noktasında yargıya müdahale etti. Bu sefer diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’de bağımsız bir yargı var sen ne hadle ne hakla bunu yapıyorsun’ diyor. Ben bu noktada Sayın Cumhurbaşkanının gereğini yapmasını bekliyorum. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanını destekliyorum. Bolu Belediye Başkanı olarak. Bu görüşlerimde benim özgür görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer o ayrı. Ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Ama sokaktaki vatandaşların hislerine tercüman oluyorum. Bir talimat veriyorsa Sayın Cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Bende Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanının arkasında durmaya hazırım” dedi.

“BUNLARI SAYIN CUMHURBAŞKANINDAN DUYMAK BENİM HOŞUMA GİDİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili kullandığı ‘soros artığı’ ifadesinden kuşku duyduğunu belirten Başkan Özcan, “Burada şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamaları yaparken, Osman Kavala ile ilgili ‘soros artığı’ ifadesini kullandı. Bunları Sayın Cumhurbaşkanından duymak benim hoşuma gidiyor. Soros’un dünya için ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu herkes biliyor. Ama aynı Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Soros ile defalara görüştü. Paralar konular konuştular. Şimdi kendi kendime soros kelimesini Osman Kavala ile aynı cümle içerisinde kullanırken bir pazarlık mı yapılıyor? Bundan da kuşku duyuyorum. İnşallah bunun arkasından kirli ve çirkin ilişkiler çıkmaz” ifadelerini kullandı.