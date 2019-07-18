Başkan Özcan’dan Faruk Özlü’ye ziyaret

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bilim, Sanayi, Teknoloji eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü, makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede aynı coğrafyayı paylaşan iki şehrin ihtiyaçları ve ortak uygulanabilir projeler konuşuldu. Bolu Belediye Başkanı Özcan Düzce'de gördüğü misafirperverlik için başta Özlü olmak üzere herkese teşekkür ederken, Düzce Belediye Başkanı Özlü ise Özcan’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ebru bir tablo hediye etti.