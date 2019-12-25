Başkan Özcan’dan Gölköy açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensupları ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltı programına Başkan Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile çok sayıda gazeteci katıldı. Programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in Gölköy ile ilgili sözlerine değindi. Konuyla ilgili açıklamasında Başkan Tanju Özcan ilk olarak şunları söyledi: “Ben burada yokken Gölköy’le ilgili bir gelişme olmuş. Kısaca hatırlatmak istiyorum; Gölköy 2007 yılında protokolle Bolu Belediyesine verilmiş, sonra 2012 yılında sulama birlikleri özerk hale gelince o zamanki yönetim Sulama Birliklerine gelir olsun diye Gölköy’ün kendisinde olan tahsisini geçici olarak Sulama Birliklerine vermiş. Ancak 2018 yılı başında Sulama Birliklerinin özerkliği kaybolunca Belediye de tahsisi kaldırmış. Yani Sulama Birliği tekrar kamulaştırılmış, DSİ’ye bağlanmış, 3 ay sonrada DSİ belediyenin tahsisini iptal etmiş. Yani 24 Haziran 2018 Seçimlerinden yaklaşık 15 gün önce bu gelişmeler olmuş.”

“HAZIR BİR PROJEMİZ VAR, DSİ’YE BU PROJEYİ DE SUNABİLİRİZ”

Göreve geldiklerinde Gölköy’le ilgili belediyenin yetkilerinin alındığını üzülerek gördüklerini belirten Başkan Özcan, “Hızlı bir şekilde Haziran ayı sonunda DSİ’ye başvuruda bulunduk. ‘Bakın burada kapı geliri bizim değil, ama vatandaş bizim olduğunu düşünüyor. Gölköy’ün bakımından biz sorumlu değiliz, ama vatandaş bizim sorumlu olduğumuzu düşünüyor. O yüzden verin Gölköy’ü bize, biz Gölköy’ü güzelleştirelim, elimizde bir proje var. İşte mesire alanlarını planlayalım, orada seyir terasları yapalım, Gölköy’ü Bolulular çok seviyor, daha temiz bir Gölköy olsun, daha bakımlı bir Gölköy olsun’ düşüncesiyle DSİ’ye müracaat ettik. Hatta ben bu konuyla ilgili Sayın Bakan Yardımcısı Fatih Beyi aradım, yardım da istedim. O da bana ‘Biz bir değerlendirelim’ dedi. Ancak Bolu’ya geldiğinde Gölköy’ün DSİ’de kalacağını ifade etmiş. Gölköy’ü güzelleştireceklerinden de bahsetmiş. İnşallah Sayın Fatih Bey verdiği sözü tutacaktır. Hatta biz şu konuda da yardımcı olabiliriz: Elimizde hazır bir projemiz var. DSİ’ye bu projeyi de sunabiliriz. Su havzası olarak daha iyi korunabilecek, ama görsel olarak daha da güzelleştirecek bir projemiz vardı. O konuda kendilerine destek olabiliriz, madem böyle bir karar aldılar. Önemli olan Gölköy’ün güzelleştirilmesi, biz de nasıl yardımcı olabilirsek o şekilde yardıma hazırız” dedi.

“ÇÖPLERİN ALINMASI GÖLKÖY’Ü DAHA TEMİZ HALE GETİRMİYOR”

Belediye olarak Gölköy’ün çöplerini aldıklarını ve almaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Özcan açıklamalarının devamında, “Bizim söylediğimiz şuydu: ‘Gölköy’de belediyenin çöp aldığı alanlar dışında bırakılan çöpler var. İşte sorumluluğunu bize verin, biz oradaki çöpleri de temizleyelim, her şeyini biz yapalım’ idi. Biz yine çöplerimizi almaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar Gölköy’ün daha temiz olmasına katkı vereceğiz. Ama DSİ’nin de, madem böyle bir karar aldı, çöp alanları dışındaki çöplerin toparlanması ile ilgili personel istihdam etmesi gerekiyor. Sayın Bakan Yardımcımız iddialı bir şekilde ‘Gölköy’ü çok güzelleştireceğiz’ dedi. Bu konuda da ‘Ben çöpleri belediyenin alacağından eminim’ demiş. Biz konuştuk zaten kendisi ile. Elbette alacağız, ama Gölköy’ün çöplerinin alınması Gölköy’ü daha temiz hale getirmiyor. Çöplerin alındığı alan dışında asıl piknik yapılan alanlarda çöple ilgili sıkıntı oluyor. Oralarla ilgili de DSİ üzerine düşeni yapacaktır, yapmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“İNŞALLAH KÖROĞLU ANITININ DURUMUNA DÜŞMEZ GÖLKÖY”

Gölköy hakkında alınan kararla ilgili endişesini de dile getiren Belediye Başkanı Tanju Özcan son olarak ise şunları söyledi: “Biliyorsunuz birlikte Köroğlu Anıtına gitmiştik. Oradaki durumu anlatmıştım. Mevcut durumu gösterdim, çürüyordu yapı. İki ayı aşkın süre cevap gelmemişti, bizim basın toplantısını yaptığımız gün cevap geldi. Dediğimiz şuydu: ‘Ya bize verin tahsisi tekrar, biz tamamlayalım ya da TOKİ tahsisi alsın, hızlı bir şekilde yapsın.’ O gün cevap geldi. ‘Evet TOKİ olarak biz bu işi üstleneceğiz. Tahsis TOKİ’ye yapılsın’ diye. Bu basın toplantısının üzerinden 2 aydan fazla zaman geçti. ‘Belediyeye tekrar geri vermeyeceğiz’ dediler. Ancak şu ana kadar oraya bir tek çivi çakılmadı, çürümeye devam ediyor. İşte kış geldi, bahar ayında bu çalışma başlarsa bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların çok daha gerisinden başlanacağını üzülerek söylüyorum. Bu konuda yetkililere tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Gölköy’le ilgili Sayın Bakan Yardımcımız ‘Biz burayı alacağız, güzelleştireceğiz’ dedi. Biz de ‘eyvallah’ dedik, biz de yardımcı olalım. Ama inşallah Köroğlu Anıtının durumuna düşmez Gölköy. Verilen sözlerin takipçisi olacağız, kamuoyu olarak.”