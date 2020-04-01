Başkan Özcan’dan İçişlerine sert tepki

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan COVİD-19 salgınına karşı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri tarafından başlatılan bağış kampanyası hesaplarının İçişleri Bakanlığı tarafından bloke edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“İÇİŞLERİ BAKANI BELEDİYELERİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ GİBİ DEĞERLENDİRİYOR”

Konuya ilişkin bugün makamında bir basın toplantısı düzenleyerek karara tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Son iki günde yapılacak sosyal yardımlarla ilgili bağış toplama meselesi gündemde. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kampanya başlattı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyanın doğru bir kampanya olduğunu düşünüyoruz. Ancak Türkiye’de sadece Sayın Cumhurbaşkanı ve onun belirleyeceği kişilerin yardım toplama hakkı olduğuna da inanmıyoruz. Sayın İçişleri Bakanı’nın bana göre tuhaf açıklamaları var. Devletten bahsediyor. Belediyeleri sanki sivil toplum örgütleri gibi değerlendiriyor” dedi.

“VAKIFLAR İÇİN ÇIKARTILMIŞ BİR KANUNU BELEDİYELERE DAYATMANIN ANLAMI YOK”

5393 sayılı yasaya göre belediyelerin bağış kabul etmesinde herhangi bir yasal engel bulunmadığının altını çizen Özcan, “Şimdi bizim Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları bir yardım kampanyası düzenledi. Düzenler düzenlenmez ilgili hesaplara bloke konuldu. Gerekçe olarak da 2860 sayılı yardım kanunu gösteriliyor. Oysa bakıldığında bizim belediyelerimizin 2860 sayılı yasaya göre değil 5393 sayılı yasaya göre bağış topladığı görülecektir. Zaten bu yardım toplama kanunu okuduğunuzda sivil toplum örgütleri, dernekler ve vakıfları kapsadığını göreceksiniz. Çünkü neden? Yasada bir başvuru yapıldığında vali bunu ‘Sivil Toplumla İlişkiler Birimi’ne sevk eder’ diyor. Belediyeler ise sivil toplum örgütü değildir. Belediyeler kamu kurumudur, yani devletin bir parçasıdır. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri ve vakıflar için çıkartılmış bir kanunu belediyelere dayatmanın bir anlamının olmadığına inanıyorum. Zaten bununla ilgili yönetmeliğe bakılınca ayrı makbuz basılmasından bahsediyor. Belediyelerin ise hesap cetvelleri, bütçeleri var diğer kuruluş gibi ayrıca makbuz basamaz. Kimse de belediyeye ayrıca makbuz basın diyemez. Bizim 5393 sayılı kanunun 15. maddesinde bağış kabul etmek görevlerimiz arasında sayılmış. Şartlı bağış kabul edecekse buna Belediye Meclisi karar verir, şartsız bağış yapıyorsa da buna belediye başkanı yetkilidir diyor. Biz geçen yıl milyonlarca lira şartsız bağış aldık zaten. Yine 59. maddede var Belediye Kanunu’nda, belediye gelir kalemlerinden bir tanesini bağış olarak kabul etmiş. Yine 38. Madde var bağışla ilgili. Dolayısıyla biz Sayın İçişleri Bakanı’nın söylediği 2860 sayılı yasaya göre işlem tesis etmiyoruz. Bu yasa kamu kurumları için çıkarılmış bir yasa değil, bağış toplamak isteyen kişiler, dernekler ve vakıflar için geçerli. Dolayısıyla sayın bakan açıkça kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bunu açıkça ifade ediyorum.” diye konuştu.

“VALİLİK YARDIM TOPLAYAMAZSINIZ DİYOR”

Bağış ve yardımlarla ilgili valilikten yeni bir yazı geldiğini kaydeden Özcan, “Biraz önce valilikten yeni bir yazı geldi. Diyor ki; yardım toplamıyoruz. Biz yardım dağıtan bir kuruluşuz. Bakın bizim belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi sosyal yardım yapmak. Bu bizim seçim vaadimizde de vardı. Hatta ‘biz zenginlerden toplayacağız. Köprü olmaya hazırız, zekatlarınızı bize verin’ dedik.” ifadelerini kullandı.

“BAĞIŞI USULÜNE UYGUN KULLANMA ŞEKLİNE SAHİBİZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyelerin Sayıştay denetiminde olduğunu da hatırlatarak, “Belediyelerin topladıkları bağışları hangi usulle kime verdikleri çok rahat denetlenebiliyor. Çünkü Sayıştay incelemesine tabi belediyenin bütün hesapları. Biz bu bağışı usulüne uygun kullanma şekline sahibiz. Ayrıca Türkiye’de sayılı belediyede vardır, hatta belki de tek belediyede vardır. Biz sosyal yardımların nasıl yapılacağına ilişkin bir yönetmeliği taslak haline getirerek Sayıştay’a gönderdik. Sayıştay bizim yönetmeliğimizi uygun buldu, belki de Türkiye’de bir ilktir, tasdikledi ve bize gönderdi. Bu yönetmeliğimiz şu an yürürlükte. Yönetmeliğe göre şartları tutanlara sosyal yardım yapma hakkına sahibiz. Vatandaştan bağış kabul etme hakkına da sahibiz. Çünkü Sayıştay tarafından onaylanan bir yönetmeliğimiz var” dedi.

“İNSANLARI TEK BİR YERE YÖNLENDİRMEKTE DOĞRU DEĞİL”

Bağış konusunda insanların farklı tercihleri olabileceğinden bahseden Özcan, “Adı bağış olsun yardım olsun, bununla ilgili insanları tek bir yere yönlendirmekte doğru değil. Kurban örneğini düşünün. Kimi kurbanını Kızılay’a, kimi de Silahlı Kuvvetler Vakfı’na vermeyi tercih ediyor. Bu tercih meselesidir. İnsanlar kime güveniyorsa yardımı, bağışını onun üzerinden yapmak isteyebilir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı’nın bağış kampanyasını doğru bulduğumuzu söyledik. İsteyen Sayın Cumhurbaşkanı’mızın işaret ettiği yere yapsın, isteyen de belediyeler üzerinden yapsın. Sonuçta aynı amaca hizmet edecek ve ihtiyaç sahiplerine gidecek. Biz bize yapılan bağışları şeffaf bir şekilde Sayıştay müfettişlerinin önüne koymaya hazırız” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Botaş’ın doğalgaza bir aylık süreçte zam yapmayacağını duyurmasını da eleştiren Özcan, doğalgaz ve elektrik faturaları ile ilgili hükümete de seslenerek; “Yine enteresan bir şey var. Botaş bu ay zam yapmayacakmış. Bakınız biz ne yaptık? Suya yüzde 50 oranında indirim yaptık. Bunu yaparken de hükümete bir çağrıda bulunarak ‘doğalgaz ve elektrikte siz de yüzde 50 indirim yapın’ dedik. Doğalgaz ve elektriğe yüzde 50 indirim yapılırsa Bolu halkının cebinde 48 milyon TL kalacak. Eğer doğalgaz ve elektrik yetkisi de bizde olsaydı biz onlarda da tereddütsüz yüzde 50 indirime giderdik. Ancak bu konuda yetkili hükümet. Biz yerel yönetimler olarak bu konuda adımları atıyoruz, hükümetten de bu adımlara katkı vermelerini bekliyoruz” dedi.

“CHP’Lİ BELEDİYELER SOSYAL YARDIMLARDA DİĞER BELEDİYELERİN ÖNÜNDELER”

Özcan, son olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da çağrıda bulunarak, “Şimdi şunu da yeri gelmişken ifade edeyim; hani hep söylüyorlardı ya ‘CHP zihniyeti yardımları kesecek’ diye. Bunun doğru olmadığı görüldü. Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları sosyal yardımlarda diğer belediyelerin oldukça önündeler. Ama biz bunu yeterli bulmayıp daha fazla yardım yapmak istiyoruz, İçişleri Bakanlığı bunu engelliyor. Ben İçişleri Bakanı’na çağrıda bulunuyorum: Sen Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ile mücadeleyi bırak korona ile mücadele et! Biz korona ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek, insanlarımıza da daha çok yardımda bulunmak istiyoruz. Bu konuda kimseyle bir yarış içerisinde değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın kampanyasına alternatif kampanya oluşturma peşinde değiliz. Ama daha çok yardım, birkaç kanaldan toplanabilirse daha iyi olur diyoruz” diye konuştu.