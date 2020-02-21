Başkan Özcan’dan kongre açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kongresinden sonra hazirlanan listelerle alakalı çıkan tartışmalara ilişkin konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılanın İl Başkanına saygısızlık olduğunu söyledi.

“ORADA GÖRMEK İSTEDİĞİM 2-3 İSİM VARDI”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İlker Karaoğulları’nın isminin bir başkası tarafından çizildiğini ve bunun İl Başkanı Kazım Karsu’ya saygısızlık olduğunu belirterek, “Kongrelere karışmadı gerçekten. Delege seçimlerine de öyle. Sayın Kazım Karsu ve Ersan Türkoğlu ile ilgili bir sorunum yok, gayet uyumlu çalışıyoruz. Merkez ilçe kongresi ile ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok ama il kongresinde şunu beklerdim, orada görmek istediğim 2 – 3 arkadaş vardı. Verimli olabileceklerini düşünüyordum. Onları göremedim yönetimde. Üzüntümü ilettim. Bir de kurultay delegeliği için bana Bolu Belediye Başkanı olarak tanınmış haktan feragat ettim. Değer verdiğim İlker ağabeyimiz vardı. Onu değerlendirelim dedik. Olmadı. Yoğun bir şekilde ismi çizilmiş. Bunun sorumlusu olarak İl Başkanını görmüyorum. O listeyi yapan İl Başkanımızdı, tek aday olarak gittiğimiz için iradesini koymuştu. Şunları öneriyorum şeklinde listenin çizilmesi, benden ziyade il başkanına saygısızlık olmuştur” diye konuştu. .

“PARTI İÇİNDE BENİ SEVMEYENLER VARDIR”

Parti içinde kendisine karşı bir durum olduğunu düşünmediğini söyleyen Başkan Özcan açıklamasında ayrıca, "Ben partide iki kere ön seçime girdim. Birinde yüzde 82, birinde yüzde 86 oy alarak seçimden çıktım. Parti içinde beni sevmeyenler vardır. Beni sevmelerini de beklemiyorum. Şunu da söyleyeyim il ve ilçe yönetimi ile bir sorunum yok. Uyumlu çalışıyoruz. Belediyenin işine de karışma gibi bir çabaları da yok” ifadelerini kullandı.