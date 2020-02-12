Başkan Özcan’dan müfettiş raporu açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi. Belediye Meclis Üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban’ın burada yaptığı konuşmasında sürekli “dönemimizde yapılan” ifadelerini kullanması Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı kızdırdı. Başkan Özcan Balaban’a “Şu konuyu artık netleştirelim. Alaaddin Yılmaz dönemine AK Parti Grubu olarak sahip mi çıkıyorsunuz? İşinize geldiğinde mi sahip çıkıyorsunuz, işinizde gelmediğinde de sahip çıkmıyor musunuz? Bunu netleştirelim artık” sözleriyle cevap verdi.

“HER ŞEYDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI GİBİ GÖREVLENDİRMİŞ”

Balaban’ın ise Başkan Özcan’a, “Biz size son derece güçlü bir ekonomi, Nüfusuna göre gerçekten değeri çok yüksek bir belediye bıraktığımızı söylüyoruz. Ve bunu da Alaaddin Yılmaz başkanlığında bu meclis yaptı” diye karşılık vermesinin ardından Belediye Başkanı Özcan, sözü alarak şu açıklamalarda bulundu: “Şimdi, şöyle bir belediye teslim aldık. Ben ‘enkaz devraldım’ edebiyatı yapmayacağım demiştim. O yüzden bunlara çok girmedim. Ama idari ve mali açıdan son derece bozulmuş, darmadağın olmuş. Özellikle son yıllarında. Ama itiraflarımı söyledim; ‘bak şu yıllar arası iyi yönetilmiş’ diye. Ben gerçekten gördüğünü çalan hakemler gibiyim, samimiyetle söylüyorum. En büyük sıkıntısı şu; yetkisiz ve sorumsuz bir adamı, bir belediye başkanını buraya getirmiş, başkan yardımcısı gibi, her şeyden sorumlu başkan yardımcısı gibi görevlendirmiş. O arkadaşın yetkisi yok, o arkadaşın sorumluluğu yok. Ama talimatı veren o arkadaş. ‘Bu konuda ihale yapın, şuna şu kadar ödeyin…’ Şimdi bu anlayışla gittiği için zaten 3-4 sene içerisinde bu yapı bozulmuş. Üzülerek söylüyorum. Başarılı olduğu süreçler olmuş mu? Olmuş, onu da anlatıyorum ben.”

“KONUYLA HİÇ ALAKASI OLMAYANLARDAN AÇIKLAMA GELİYOR”

Başkan Özcan daha sonra belediyenin borcu ile ilgili konuya değindi. Belediye borçlarını açıkladığının altını çizen Başkan Özcan, “Tahakkuk etmiş borç ayrı, sonrasında gelişen borç ayrı. Bana ilk getirdiklerinde 285 milyon lira borç var dediniz. Ben de dedim ki ‘bu kadarsa sorun yok.’ Dedi ki arkasından ‘tahakkuk etmiş borçlar bunlar’ dedi. ‘Tahakkuk edecekler var’ dedi. Ne kadar edecek? ‘50-100-150… Onu bilmiyoruz. Hakedişler geldikçe artacak.’ Ben de samimiyetle olan borcu da söyledim, ödediğimiz borcu da söyledim. Ve ne gariptir ki eski belediye başkanından bu konuda ‘Hayır Tanju Beyin açıkladığı rakamlar yanlıştır’ şeklinde bir açıklama gelmiyor. Konuyla hiç alakası olmayanlardan açıklama geliyor” diye konuştu.

“GERÇEK OLANI BEN SİZE SAMİMİYETLE ANLATIYORUM”

Başkan Özcan konuşmasının devamında ise müfettiş raporu ile ilgili olarak, “Müfettişe dedim ki ‘Sen bunu neye göre buldun? Ben buna itiraz edeceğim’ dedim. Dedi ki ‘Bu benim tespitim, bağlayıcı bir tarafı yok. Bana verilen rakamlara göre 2018 itibariyle durumu. Tahakkuk etmiş olanları görüyorum’ dedi. Bakın samimiyetle söylüyorum. Merak eden tüm arkadaşlarıma tek tek burada çıkar anlatırım. Ödenenleri de tek tek anlatırım. Bakın o, müfettişin gördüğü, ama gerçek olanı ben size samimiyetle anlatıyorum. Eski belediye başkanından bir itiraz var mı bu konuda arkadaşlar? Hayır. ‘Ben bu kadar borç bırakmadım’ diyor mu? Demiyor. Bir senedir demiyor, şimdi mi diyecek. ‘Bir senedir aklın neredeydi?’ demezler mi?” ifadelerini kullandı.