Başkan Özcan’dan sert çıkış

Haber: N. Halid Altundal

Ankara'da günlerdir Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasında süren tartışma Bolu'ya da sıçradı. Bolu Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturumunda söz alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında kamuoyunda birilerinden paralar istediğine yönelik çıkan iddialarla ilgili konuştu.

“BELEDİYENİN PAYINI İSTEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili meclis üyelerine bilgilendiren Başkan Özcan, "Biz geriye dönük birilerinden paralar istiyormuşuz. Evet birilerinden istiyoruz. Belediyenin, Bolu’nun hakkını yedirmemeye çalışıyoruz. Ankara’daki Mansur beyle Sinan Aygün arasındaki konu gibi. Melih Gökçek zamanında bir yerde rant artışı yapılmış, bunun karşılığında da, belediye, ‘sen buradan çok büyük rant kazanıyorsun o zaman bir okul yaptır’ demiş. Ama burada geriye dönük biz de birilerinden bir şeyler istiyoruz. İsteyeceğiz de. Planlarda yapılan değişiklikle bir kazanç elde etmiş ama belediyeye bir şey vermeyecek. Ben bunu kabul etmiyorum. Belediyeye verecek. Biz bunu cebimize istiyor değiliz. Haksız kazanç vergisi gibi düşünsün bazıları. Dolayısıyla geriye dönük olarak da belediyeye yada kamuya herhangi bir katkı sağlamadan rant artışlarıyla gelir elde etmiş olanlardan belediyenin payını istemeye devam edeceğiz. Yoksa durup dururken birilerinden para isteyelim, ‘git belediyeye bağış yap’ diyelim derdinde değiliz. Kimsenin serveti bizi ilgilendirmiyor, ama o serveti edinirken belediyenin bir kararıyla ciddi bir şey kazandıysa bunu verecek belediyeye. Bunu istememek Bolu’ya ihanet olur" diye konuştu.