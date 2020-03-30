Başkan Özcan’dan suya indirim müjdesi

Haber: N. Halid Altundal

Belediye Meclis Salonu’nda basın mensupları ile bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu halkına ve otobüs şoförlerine birer müjde verdi. Başkan Tanju Özcan yaptığı açıklamada 2 Nisan Perşembe günü suya indirim yapmak için Belediye Meclisi Üyelerini toplantıya davet ettiğini bildirdi.

“Gün halktan aldıklarını geri verme günü” diyen Başkan Özcan açıklamasında, “Bizleri bu makamlara getiren vatandaşlarımızı her zamankinden daha fazla düşünme günü. Gün evde kal deme değil, evde tutma günü vatandaşlarımızı. Çağrı yapmak yetmiyor, yöneticiler olarak aynı zamanda bizim evde kalmasını temin için adım atmamız gerekiyor. Biz Bolu Belediyesi olarak bu kötü günlerde halkımıza verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Bu bağlamda, 2 Nisan 2020 Perşembe günü su fiyatlarında yüzde 50 oranında indirim yapmak üzere Bolu Belediye Meclisini toplantıya davet ediyorum. İnşallah bu indirim sonucunda Bolu Halkının cebinde 3 milyon 360 bin TL’nin kalacağını hesaplıyoruz. Bu hesabı nasıl yapıyoruz? 77 bin abonemiz var. Bu 77 bin aboneye günlük ortalama 400 saniye litre su veriyoruz. Bu da 1 milyon 200 bin metreküp su yapıyor. Bunu da hesapladığımızda rakamsal olarak 3 milyon 360 bin TL gibi iki aylık indirimi esas alırsak, bu para vatandaşın cebinde kalıyor. Biz bunu yapmaktan, yapmaya çalışmaktan dolayı mutluyuz. Şu kötü günlerde bu parayı Bolu Halkının cebinde bırakabilmek bizim için önemlidir” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE AÇIK ÇAĞRI

Açıklamalarının devamında Hükümete de bir çağrıda bulunan Başkan Özcan ayrıca şunları söyledi: “Biz, Bolu Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Evde kalırken, insanların en çok kullandığı suda, 2 ay boyunda yüzde 50’lik bir indirim sağlıyoruz. Hükümetten de şunu istiyoruz; doğalgaz ve elektriği de vatandaş yoğun olarak kullanıyor. Türkiye’de aylık doğalgaz kullanım ortalaması 380 TL son zamlardan dolayı. Bolu’da biz bunu araştırdık, konut başına ortalama 475 TL, Bolu’nun iklimi daha soğuk olduğu için. Yaklaşık 70 bin doğalgaz abonesi var Bolu’da. 475 TL aylık faturadan düşünürseniz, 33 milyon 250 bin TL. bunu yüzde 50’ye düşürüp, iki ay böyle alırsanız, yine vatandaşın cebinden 33 milyon 250 bin TL’yi almamış olursunuz. Diğer taraftan aynı indirim, elektrikte yapılırsa, Bolu’da ortalama elektrik faturası aylık 203 TL, 77 bin tıpkı su abonesi üzerinden hesaplarsak, aşağı yukarı rakamlar aynı. 77 bin elektrik abonesi olduğunu öngörüyoruz. 15 milyon 400 bin TL yapıyor aylık. Bunu yüzde 50’ye düşürüp, 2 ay indirimli aldığınız takdirde 15 milyon 400 bin TL, Boluluların cebinde kalıyor. Eğer bizim suya yapacağımız 2 aylık indirimi, hükümet elektrik ve doğalgaz için uygularsa, Boluluların cebinden 48 milyon 650 bin TL’nin çıkmaması anlamına geliyor. Biz Bolu Belediyesi olarak kısıtlı imkanlarımızla en temel gelirimiz olan suda şu iki aylık süreçte yüzde 50 indirim yapabiliyorsak, hükümet de elektrik ve doğalgazda aynı indirimi yapabilir. Asgari ücret üzerinden hesaplarsak elektrik ve suya iki aylık süre ile yüzde 50 indirim yapılırsa, bunun parasal değeri 337.5 TL yapıyor. Bu da kabaca asgari ücretin yüzde 15’ine yakın bir değer. Biz Bolu Belediyesi olarak su indirimi ile vatandaşımızı düşünmenin zamanı geldi diyoruz, hükümete de çağrıda bulunuyoruz. Bizim yaptığımızın aynısını elektrik ve doğalgazda siz de yapın.”

OTOBÜS SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN HABER

Özcan açıklamasının sonunda sokağa çıkmama çağrıları sonucu toplu ulaşımda kullanımın düşmesi ile birlikte kazançları aşırı şekilde düşen şoför esnafına da bir müjde verdi. Konuyla ilgili konuşan Özcan, “Toplu taşıma hizmeti veren halk otobüsü sahiplerimiz biliyorsunuz çok zor durumda kaldılar. Tabi ki evde kalın çağrıları neticesinde işleri yüzde 80 yüzde 90 oranında düştü. Biz Bolu Belediyesi olarak yüzde 7’lik bir komisyon alıyorduk, yine inşallah Belediye Meclis toplantısında bu yüzde 7’lik komisyonu da bir süre almama kararını hep birlikte vermiş olacağız” dedi.