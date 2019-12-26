Başkan Özcan’dan “Zimmet” açıklaması

Haber: Volkan Yılmaz

Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve 23 belediye çalışanına toplam 280 bin liralık zimmet çıkaran Sayıştay Müfettişleri, zimmete geçirilen paraların kişilerden tahsil edilerek belediye kasasına yeniden konulmasını istemişti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan basında çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade etti.

“ESKİ BAŞKAN KÖTÜ NİYETLİ DEMEK İSTEMİYORUM”

280 bin liralık zimmet çıkmasının ardından eski belediye başkanı Alaaddin Yılmaz’ı nezaketen aradığını ifade eden Başkan Özcan “Sosyal Denge ile ilgili sendika ile anlaştık memurlarımızla ilgili. Yarın toplu iş sözleşmemizi imzalayacağız. Ondan sonra da işçilerle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız. Basına yansımış olmasından üzüldüm o haberin. Biliyorsunuz bir Sayıştay incelemesi gerçekleştirildi bir süre önce. Birçok müfettiş geldi gitti. Orada artık basına yansıdığı için bu açıklamayı yapmak zorundayım. Eski belediye başkanı ve bazı başkan yardımcıları ile ilgili dedi ki sosyal denge başkana ve bazı başkan yardımcılarına da ödenemez ama ödenmiş uzun yıllar boyunca. Bunun geri alınması gerekir dediler. Bende bu basına düşmeden önce nezaketen eski başkanı aradım. Dedim ki müfettiş böyle bir şey söylüyor. İsterseniz hiç zimmet çıkarmasına gerek kalmaksızın bunu çözebilirseniz hiç gündeme bile gelmemiş olur dedim. Ancak sonraki süreçte bu bir şekilde basına düştü. Maalesef haber doğru. Ben burada eski başkan kötü niyetli demek istemiyorum. Uyarmamışlar kendisini. Uzun yıllar boyunca memurların alması gereken sosyal denge tazminatını almış. O da ciddi bir yekün teşkil etmiş. Şimdi tabi biz müfettişin nihai raporu geldikten sonra ilgili kişilere yazı gönderip haksız bir ödeme yapılmış bunu iade edin belediyemize diyeceğiz” dedi.

“SEÇİLMİŞLER ALAMIYOR”

Sosyal denge tazminatını seçilmişlerin alamadığını belirten Özcan “Seçilmişler alamıyor. Hatta ilk ay bana 10 günlük bir maaş ödemişlerdi. İncelemek istedim acaba ekstra bir şey ödeniyor mu diye. Baktım sosyal denge tazminatı ödeniyor. Ben bunu yasaya aykırı olduğunu bilmeden dedim ki ben bu sosyal dengeyi almak istemiyorum. Etikte bulmuyorum dedim ve kendi isteğimle sosyal denge tazminatını almayacağımı söyledim. Zaten 3-4 ay sonra da bunun yasal olmadığı ortaya çıktı. Ben buna tabi etik değil gözüyle hayır almayacağım demiştim. Ama hukukçu olarak da çok mantıklı gelmemişti. Zaten almayı düşünmediğim için kendi açımdan bir sıkıntı yoktu. Seçilmiş başkan yardımcıları alamıyor. Seçilmiş memur başkan yardımcıları da belli bir miktarın üstünde alamıyor. Memurlar ile müdürler arasında bir fark oluyor. Ama Emine hanım bizden geçmişte yapılmış olan memur sendikaları ile ilgili iş sözleşmelerini istedi bizde verdik. Bilmiyorum ne durumda” şeklinde konuştu.