Başkan Özcan’ın evini su bastı!

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da Cumartesi günü başlayan ve Pazar sabahına kadar süren şiddetli yağmur yağışı şehri adeta alt üst etti. Yaklaşık 80 ev ev işyeri su baskınına uğrarken, bu işten 31 Mart’ta Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan da nasibini aldı.Başkan Özcan evinin bodrum katını da su bastı.Şiddetli yağmur nedeniyle Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Borazanlar Mahallesi Gül Sokakta bulunan evinin bodrum katında su baskını meydana geldi. Bodrum katında yaklaşık 30 santimetreye ulaşan su baskını meydana gelirken, oda da bulunun, yataklar, elektronik aletler ve mobilyalar sular altında kaldı.

Devreye hemen Bolu Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan kadın ve erkek işçiler girdi. Saatlerce bodrum katında çalışma yapan işçiler su birikintisini dışarıya atmak için hortum vasıtasıyla, pis su sokak içerisinde bulunan su gideri kanalına bağlandı. 15 yıldır bir türlü alt yapı sorununu halledemeyen Alaadin Yılmaz, yeni Başkan Tanju Özcan’ı da bu şekilde etkilemiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 11:08