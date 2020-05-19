Başkan Özcan’ın Kadir Gecesi mesajı

Haber: BMA

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Özcan, Kadir Gecesi mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kadir Gecesi’nin varlığı hepimiz için ilahi nimettir. Bu anlamda Mübarek Kadir Gecesi’nin Türk Milleti’nin kendi kültür ve inanç köklerinden aldığı destekle daha da yükseleceğine can-ı gönülden inancımla, Türk-İslam Alemi’nin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle kutluyor, yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum.”