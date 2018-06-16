2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesi ile birlikte yüzbinlerce öğrenci karne sevinci yaşadı. İlimiz Taşkesti ilçesinde de eğitim yılının son gününde karne töreni düzenlendi. Taşkesti Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen karne törenine Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir de katıldı. Belediye Başkanı Özdemir, eğitim yılını başarıyla tamamlayarak okul sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere karnelerini verdi. Karne töreninde konuşan Başkan Özdemir, “Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarıların devamını dilerim” ifadelerini kullandı.