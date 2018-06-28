Haber: BMA

Seçimden bir gün önce Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ile birlikte yaptıkları ziyaretler ve mitinge Taşkesti Halkının gösterdiği yoğun katılım ve destek için teşekkür eden Başkan Özdemir, “Beldemizde gezmedik esnaf, mahalle ve köy bırakmayacağız” dedi. Seçim sonuçlarını belde halkıyla değerlendiren Özdemir, “Halkımız sandıktan çıkan sonuçtan çok memnun. Bundan dolayı halkımıza partimize ve cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte hep beraber ülkemizi, şehrimizi ve beldemizi daha güzel yerlere taşıyacağız” dedi.