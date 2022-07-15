Başkan Özgür Aybaş zam oranı ve tarih verdi

Haber: C. Kutay Aykan

Asgari ücret zammının ardından ürünlere gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Bir zam haberi de Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş'tan geldi. Aybaş, Twitter hesabından yapığı paylaşımında bira ve yüksek oranlı içkilere zam yapılacağını duyurdu.

ZAM ORANI VE TARİH VERDİ

Aybaş, ithal grup içkilere yüzde 20-25 arası zam geleceğine, rakı ve votka grubuna ise yüzde 4-5 arasında zam geleceğine dair bir söylenti olduğunu paylaştı. Aybaş zamların Temmuz’un 18'inde yansıyacağının söylendiğini ifade etti.