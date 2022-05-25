Başkan Özkara durumun ciddiyetini açıkladı

Haber: Okay Özcan

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, “Çevre ve İklim Krizi” konularını ele alarak yazı paylaştı. Başkan Özkara, Biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar, ormanların, doğa ve çevre sorunları hakkında yaşanan sıcak gelişmeleri ve alınması gereken idari ve yasal tedbirleri ve mücadele yöntemlerini paylaşarak okuyucularını bilgilendirdi.

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, yazısında şu ifadelere yer verdi;

“ÇEVREMİZ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAHRİP OLMUŞTUR”

“Dünya nüfusunun devamlı surette artışı, buna paralel olarak insanoğlunun yarattığı yaygın şehirleşme, altyapı sorunları, turizm baskısı, teknolojinin tarımda kullanılması, madencilik ve çeşitli sanayi kollarının süratle gelişmesi ve yayılması ile fosil yakıtların her alanda yaygın bir şekilde kullanılması nedenleriyle doğamız ve çevremiz büyük ölçüde tahrip olmuştur.”

“ÖZEL BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ”

“Özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Sahip olduğumuz doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımız dünya mirasının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle öncelikle korumak ve kullanırken de özen göstermek zorundayız. Ülkemiz biyolojik çeşitlilik bakımından tek başına Avrupa Kıtası ile karşılaştırılabilir. Tüm Avrupa'da 550 kuş türü bulunmasına karşın Türkiye'de 463 kuş türü tespit edilmiştir. Avrupa'da yaklaşık 12.500 bitki türü tespit edilmişken, bu sayı ülkemizde 11.700 civarındadır ve bunların yaklaşık 3.650' si Türkiye'ye özgü endemik türdür. Aynı zamanda 160 memeli, 120 sürüngen, 340 deniz balığı, 127 tatlı su balığı, 22 kurbağa, 52 amfibien türü yaşamaktadır. Sonuç olarak Avrupa kıtasındaki türlerin %85’i ülkemizde yaşamaktadır.”

“BÜYÜK CAN VE MAL KAYIPLARINA NEDEN OLDU”

“Dünyamızda son yıllarda yaşanan küresel ısınma, tüm canlıları iklim krizi ile karşı karşıya bırakmıştır. İklim krizinin sadece insan kaynaklı bir gelişme olmadığını biliyoruz ama süreci hızlandırdığımızı, doğayı, çevreyi ve ormanlarımızı sürdürülebilir kullanmadığımızı kesinlikle söyleyebiliriz. Geçtiğimiz 2018-2021 döneminde, iklim değişikliğiyle ilişkili olarak her yıl milyarca dolardan fazlaya mal olan çeşitli hava olayları ve afetler yaşandı. Tarımda verimlilik çok etkilendi. ABD’de Florence Kasırgası (17 milyar dolar hasar) ve Michael Kasırgaları (5 milyar dolar hasar) ile dünyamızda özelikle Akdeniz iklim kuşağında yaşanan orman yangınları ve Japonya’da yaşanan su baskınları büyük can ve mal kayıplarına neden oldu.”

“ÇOK DAHA DİKKATLİ DURULMASINI ZORUNLU KILMAKTADIR”

“Bu sürecin artan bir hızla devam etmesinin de etkisiyle dünya sıcaklık ortalamaları geri dönülemez bir şekilde 1ºC artmış durumdadır. Bundan sonra bütün gerekli önlemleri alsak bile, hali hazırda atmosfere saldığımız gazların dramatik şekilde azalması için en az 5 sene gerekiyor. Bu yüzden, ne yaparsak yapalım ısınmanın 2030 yılındaki ortalama artışı +1.5ºC’ye ulaşacak, şu aşamada geçtiğimiz son 5-6 yılda yaşanan sel ve orman yangınları felaketlerini göz önüne aldığımızda; yaşanacak olumsuz gelişmeler bu konunun üzerinde çok daha dikkatli durulmasını zorunlu kılmaktadır.”

“FONKSİYONLARI SON DERECE ÖNEMLİDİR”

“Bu olumsuz tablonun dizginlenebilmesi için yapılması gerekenlerin başında; var olan orman alanlarının korunması gerekmektedir. Atmosfere saldığımız sera gazlarının tutulmasında ormanların fonksiyonları son derece önemlidir. Karbon yutaklarıdır. Karbon, karbon dioksit ve sera gazlarını absorbe eder, iklim değişikliğine olumlu yönde müdahale eder. Küresel iklim değişikliği, ortalama sıcaklığın artışı ile dünyamızı büyük tehlikelerin beklediği süreç ve dönemlerden geçerken ormanların önemi her geçen gün artmaktadır.”

“İŞİN VAHAMETİNİ SİZLERLE PAYLAŞMAYA ÇALIŞTIM”

“O nedenle bu ilk yazımda, en önemli parametre olduğunu düşündüğüm iklim krizinden bahsederek işin vahametini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar, ormanlarımız, doğa ve çevre sorunları hakkında yaşanan sıcak gelişmeleri ve alınması gereken idari ve yasal tedbirleri ve mücadele yöntemlerini siz değerli okurlarla paylaşmaya devam edeceğim.”