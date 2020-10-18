Başkan şikâyet etti, o terfi edildi



Haber:Erdal Tanrıverdi

Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Turgut Özal’ın portrelerininim üzerini boyayarak silen Karayolları Bolu 41. Şube Şefliği çalışanları alt geçide Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in gelmesiyle operasyon alanını terk etmişlerdi. Daha sonra yapılan gece yarısı operasyonunun Karayolları Genel Müdürlüğünden gelen emirle uygulandığı ortaya çıkmıştı. Uygulamayı başarı ile yerine getiren Karayolları Bolu 41. Şube Şefi İlkay Aktuğ, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne Başmühendis olarak atandı. TerfiyenKarayolları 4. Bölge Müdürlüğüne atanan İlkay Aktuğ'un ise yeni tayin yeri olan Ankara'da pazartesi günü göreve başlayacağı belirtildi.Aktuğ'un tayini sebebiyle boşalan Karayolları Bolu 41. Şube Şefliğine ise Makine ve İkmal Şefi Faruk Meyhan'ınatandığı öğrenildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gece saatlerinde Karayolları tarafından devlet büyüklerimizin resimlerinin boyanmasına sert tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin bu konuda tepki göstermesini istemişti.