Başkan SODEM toplantısına katıldı

Haber: Aysun Beykoz

Toplantıda pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve projeler görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, SODEM ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldı.

Toplantıda SODEM üyesi belediyelerin güncel sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra, pandemi sürecinde birlikte gerçekleştirdikleri iş birliklerinden bahsedildi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleşen SODEM olağan toplantısına katıldık. Pandemi sonrası normalleşme sürecinde belediyelerimiz arasında yürütülebilecek ortak uygulamalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk” dedi.