İMDAT ASLAN’DA GÖZALTINDA
Aynı televizyon kanalında program yorumcusu olarak çalışan ve haftada iki gün FETÖ / PYD Davası gelişmelerini değerlendiren İmdat Aslan’da şantaj yoluyla çıkar temin etmek için kurulan örgüte üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Latif Yıldız, İmdat Aslan ve Mehmet Altun’un çıkar amaçlı olarak bir araya gelerek teşekkül oluşturduğu iddia edilen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı üçe yükselmiş oldu. İki program yapımcısı ve bir iş adamının Pazartesi günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.
BELEDİYE BAŞKANI DAHİL OLDU
Gözaltına alınan Mehmet Altun, Program Yorumcusu İmdat Aslan ve İşadamı Latif Yıldız’ın emniyetteki işlemleri devam ederken, olayı duyan ve daha önce televizyon kanalı sahibi Mehmet Altun’un aynı yöntemlerle para istediğini iddia eden çok sayıda iş adamı ve esnafın da emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi olduğu belirtiliyor. Mehmet Altun ve Program Yorumcusu İmdat Aslan hakkında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ında müşteki sıfatıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına birçok kez şikayet dilekçesi verdiği ve bu dilekçeler kapsamında soruşturmaya müdahil olduğu bildirildi.
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