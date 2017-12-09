FETÖ/PDY Bolu Çatı yapılanması kapsamında tutuksuz yargılanan işadamından tehdit ve şantaj yoluyla para istediği iddia edilen televizyon kanalı sahibi, program yorumcusu ve bir işadamının gözaltı işlemleri sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması Bolu Çatı Yapılanması davasında tutuksuz yargılanan Abdullah Onurlu isimli iş adamı Bolu’da yayın yapan bir televizyon kanalının sahibi olan Mehmet Altun’un kendisinden para istediğini, vermemesi halinde televizyon kanalından kendisine FETÖ’cü damgası vuracağını söylediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Tehdit ve şantajla kendisinden para istenildiğini söyleyen Onurlu, seri numaraları alınmış paralarla tehdit ve şantaja aracılık ettiği ileri sürülen Latif Yıldız’nin mağazasında televizyon kanalı sahibi Altun ile buluştu. Onurlu’nun seri numaraları alınmış paraları Mehmet Altun’a verdiği sırada polis ekipleri mobilya mağazasına operasyon düzenledi. Para alırken suçüstü yakalanan Altun ve şantaja aracılık ettiği iddia edilen mağaza sahibi Latif Yıldız olay yerinde gözaltına alınmıştı.

İMDAT ASLAN’DA GÖZALTINDA

Aynı televizyon kanalında program yorumcusu olarak çalışan ve haftada iki gün FETÖ / PYD Davası gelişmelerini değerlendiren İmdat Aslan’da şantaj yoluyla çıkar temin etmek için kurulan örgüte üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Latif Yıldız, İmdat Aslan ve Mehmet Altun’un çıkar amaçlı olarak bir araya gelerek teşekkül oluşturduğu iddia edilen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı üçe yükselmiş oldu. İki program yapımcısı ve bir iş adamının Pazartesi günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL OLDU

Gözaltına alınan Mehmet Altun, Program Yorumcusu İmdat Aslan ve İşadamı Latif Yıldız’ın emniyetteki işlemleri devam ederken, olayı duyan ve daha önce televizyon kanalı sahibi Mehmet Altun’un aynı yöntemlerle para istediğini iddia eden çok sayıda iş adamı ve esnafın da emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi olduğu belirtiliyor. Mehmet Altun ve Program Yorumcusu İmdat Aslan hakkında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ında müşteki sıfatıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına birçok kez şikayet dilekçesi verdiği ve bu dilekçeler kapsamında soruşturmaya müdahil olduğu bildirildi.