HABER: Ceylan BEYKOZ

Bolu Belediyesi Basın ve Yayın Birimi tarafından Kasım ayında düzenlenen ‘Sosyal Medya Buluşması’ ile sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki takipçileriyle canlı yayında buluşan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 1 ay aradan sonra 2’inci kez bilgisayar başına geçiyor.Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Basın-Yayın Birim Sorumlusu Ayşe Atılgan’ın moderatörlüğündeki canlı yayında hem takipçilerinin sorularını yanıtlayacak hem de belediye çalışmaları hakkında bilgiler verecek.

İşte Bolu Belediyesi resmi hesabı:

Sosyal medya kullanıcıları, bu akşam saat 20.00’de Bolu Belediyesi resmi Facebook hesabı olan www.facebook.com/bolubelediyesi/ üzerinden gerçekleşecek canlı yayında her türlü sorularını Başkan Yılmaz’a anlık yöneltebilirler.