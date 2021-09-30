Başkan Tekemen, İstanbul’da

Haber: C. Kutay Aykan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin 4 bir yanından gelen belediye başkanlarını İstanbul’da ağırladı. İstanbul’a giden isimler arasında Bolu Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen de vardı. İstanbul’a gelen Başkanlar, Başkan İmamoğlu ile birlikte İstanbul’u sokak sokak gezerek İmamoğlu’nun çalışmalarını yerinde inceledi. Dolu dolu geçen gün, akşam yemeğinin ardından sona erdi. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Ekrem İmamoğlu’ya kendilerini ağırladığı için teşekkür ederek, “Bu gün İstanbul’dayız. Gün boyu İstanbul Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarını yerinde gezip inceledik. Akşam yemeğinde belediye başkanlarımızla bizleri ağırladı. Kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.