Başkan tekrar Mehmet Yılmaz oldu



Haber: S. Özge Yücel

15 Ocak Cumartesi günü Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezinde Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan seçimlerin ardından tekrardan aday olan Başkan Mehmet Yılmaz, üçüncü kez seçilerek güven tazeledi.

“İYİ Kİ VARSINIZ"

3.kez Başkanlık görevine seçilen Başkan Mehmet Yılmaz, herkese teşekkür ederek, “15 ocak 2022 cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurulumuzda arkadaşlarım ile birlikte güven tazeledik.Genel Kurulumuza katılıp bize destek veren üyelerimize,iş yoğunluğundan dolayı katılamayan üyelerimize, Genel Kurulumuza katılan değerli misafirlerimize , gerek telefon ederek , gerekse sosyal medyadan yazan tüm dostlarımıza, sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.