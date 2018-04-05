Dörtdivan-Gerede yolu üzeri Çavuşlar Mahalle Mezarlığı karşısına yapılacak olan Buğday Pazarı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 10 bin metrekaresi tamamlanan Buğday Pazarında hafriyat devam ederken Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Buğday Pazarı, hafriyat çalışmalarının sürdüğü alandaki çukur olan yerlere kamyon ile malzeme dökülmesi düzeltilmesi ile tamamlanacak. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Hasan Uzunoğlu, “İlçemizin gelişmesi için gerekli tüm çalışmaların startını vakti geldiğince veriyoruz. Ekonomik olarak katkı sağlayacak olan Buğday Pazarımızın da çalışmaları hızla devam etmekte. İnşallah kısa süre sonra çalışmaları tamamlayıp pazarımızı hizmete sunacağız” dedi.