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24 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Başkan Uzunoğlu koltuğunu öğrencilere bıraktı

    Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile birlikte makam koltuğunu öğrencilere devretti.

    24 Nisan 2017 Pazartesi 12:24
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    Başkan Uzunoğlu koltuğunu öğrencilere bıraktı
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    Haber: BMA

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm yurtta liderler koltuğunu öğrencilere bırakırken Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu da geleneğe uydu ve makam koltuğunu öğrencilere devretti. Başkan Uzunoğlu, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Ayer, sınıf öğretmeni Ayşe Candoğan, 4. sınıf öğrencilerinden Şeymanur Yıldız, Ceren Bakırcıoğlu, Ahmet Ateş ve İsmail Yıldız’ı makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Uzunoğlu koltuğunu Şeymanur Yıldız’a devrederken, küçük Şeymanur belediye başkanı olmanın keyfini doyasıya yaşadı.

    Ziyaretin sonunda öğrencilere hediyeler veren Başkan Uzunoğlu, yaptığı konuşmada çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirterek şunları söyledi:“Bu makamlara gelecekte oturacak olan çocuklarımızdır. Bizler yarınlarımız olan çocuklarımıza büyük değer veriyoruz. Dünya’da çocuk bayramını kutlayan tek ülkenin Türkiye olması bunun bir göstergesidir. Güçlü Türkiye yolunda çocuklarımızın daha çok çalışmalarını istiyoruz. Biz isteriz ki bütün öğrenciler kendilerine bir hedef belirlesin ve o hedefe ulaşmak için gayret etsin. Bu memleketin çalışan ve üreten insanlara ihtiyacı var. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum ”dedi.

    Anahtar Kelimeler: Dörtdivan, Belediye, Başkanı, Hasan, Uzunoğlu

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