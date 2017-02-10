Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu geçtiğimiz günlerde DİVANSAY Başkanı Mehmet Ayvaz, İstanbul Bolu Mengenliler Derneği Başkanı Dilaver Doğruer, İstanbul Bolulular Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şener ve beraberindeki heyetle birlikte Ankara'da resmi temaslar gerçekleştirdi.

Ankara temasları kapsamında Başkan Uzunoğlu Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, TBMM Katip Üyesi ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'u ziyaret ederek Dörtdivan ile alakalı projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.Genel Müdürü Abdullah Atalay 'ı makamında ziyaret eden Başkan Uzunoğlu Dörtdivan ilçesinde bulunan havai enerji nakil hatlarının estetik açıdan kötü görünmesi sebebiyle enerji nakil hatlarının yer altına alınması konusunda talepte bulundu. Uzunoğlu ve beraberindeki heyet ayrıca İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ekrem Canalp'ı da ziyaret etti.