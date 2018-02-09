Haber: BMA

Göreve geldiğinden günden bugüne kadar belediye hizmetlerinin yanı sıra Sosyal Belediyecilik anlayışı ile düzenli olarak hasta ziyaretleri gerçekleştiren Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, geçtiğimiz gün Kadılar Mahallesinde 4 yıldır felçli olan 90 yaşındaki Minta Özer’i, Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Bayram Yılmaz’ı, Bayramlar Mahallesi sakinlerinden bel fıtığı ve solunum sıkıntısı çeken Hacer Yurt’u, ayağından ameliyat olan Şerife Özdemir’i, ayağından ameliyat olan Yakup Özcan’ı ve son olarak nefes darlığı çeken Huri Eyecioğlun’u evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Belediye hizmetlerinin yanısıra vatandaşların sorunlarına da önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Hasan Uzunoğlu, hasta ziyaretlerine devam edeceklerini ve ilçe halkının her zaman iyi ve kötü günlerinde yanlarında olacaklarını belirtti.