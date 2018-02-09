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    • Başkan Uzunoğlu’ndan geçmiş olsun ziyareti

    Dörtdivan ilçesinde Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, hasta ziyaretlerini de ara vermeden sürdürüyor.

    08 Şubat 2018 Perşembe 13:34
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    Başkan Uzunoğlu’ndan geçmiş olsun ziyareti

    Haber: BMA

    Göreve geldiğinden günden bugüne kadar belediye hizmetlerinin yanı sıra Sosyal Belediyecilik anlayışı ile düzenli olarak hasta ziyaretleri gerçekleştiren Dörtdivan Belediye Başkanı  Hasan Uzunoğlu, geçtiğimiz gün Kadılar Mahallesinde 4 yıldır felçli olan 90 yaşındaki Minta Özer’i, Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Bayram Yılmaz’ı, Bayramlar Mahallesi sakinlerinden  bel fıtığı ve solunum sıkıntısı çeken  Hacer Yurt’u, ayağından ameliyat olan Şerife Özdemir’i, ayağından ameliyat olan Yakup Özcan’ı  ve son olarak nefes darlığı çeken Huri Eyecioğlun’u evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Belediye hizmetlerinin yanısıra vatandaşların sorunlarına da önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Hasan Uzunoğlu, hasta ziyaretlerine devam edeceklerini ve ilçe halkının her zaman iyi ve kötü günlerinde yanlarında olacaklarını belirtti.

    Anahtar Kelimeler: Dörtdivan, Ilçesinde, Sosyal, Belediyecilik, Anlayışı

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