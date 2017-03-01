Haber; Ceylan BEYKOZ

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akpınar (94) için Beşler Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Köksal Toptan, taziyeleri kabul etti. Burada kılınan cenaze namazından sonra Akpınar'ın naaşı Beşler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Akpınar ailesinin akraba ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Aydın Baruş, Zonguldak Valisi Ali Kaban, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın katıldı.

Akpınar’ın naşının defini sonrasında duygularını dile getiren Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “İlçemiz Beşler mahallesi sakinlerinden merhum İbrahim Akpınar’ın eşi, Saime Toptan, Salime, Cemile ve Mehmet Akpınar’ın anneleri, önceki TBMM Başkanlarından Sn. Köksal Toptan’ın kayınvalidesi, çocukluğumuzdan bu güne kadar kopmayan aile bağlarımızın temellerinden Hafiza Necmiye Akpınar teyzemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Bu büyük üzüntüyü paylaşıyor, tüm aileye ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.