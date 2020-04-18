Başkan vatandaşla alay etti

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu Belediyesinin gün geçmiyor ki yeni bir skandala adı karışmasın. Geçtiğimiz hafta ilçede üç köpek yavrusunun ölümüne neden olduğu gerekçesi ile sosyal medyada büyük tepki alan Belediye hafta sonu yaptığı ağaç katliamı ile yine eleştirilerin hedefi haline geldi. TOKİ Konutları bahçesinde bulunan ve sitenin çevre düzenlemesi amacıyla 2008 yılında dikilen üç adet köknar ağacı sebebi anlaşılamayan bir nedenle belediye görevlileri tarafından kökünden kesilerek katledildi. Konuyu Mudurnu İlçe Belediye Başkanı Necdet Türker’e ileten TOKİ sakinleri ise hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı. Belediye Başkanına sitenin kendi bahçesinde bulunan ağaçları neden kestiğini soran vatandaşlara, “ağaç kesiminden haberim yok. Ama iki ağaç kesilse ne olur. Bir şey mi eksilir. Gölgeniz mi azalır?” dediği iddia edildi.

Kesilen ağaçların dalları arasında bulunan dağılmış kuş yuvası ise kesilen ağaçların üzüntüsünü bir kat artırdı. Vatandaşlar ağaçlardan ne istediği konusunda belediyeden bir açıklama beklediklerini belirtti.