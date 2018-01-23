HABER:Aysun Beykoz

Gerede merkez köylerinden Ağızören Güney Köyünde dün öğlen 11.45 sularında çıkan yangında köy imamına ait ev, samanlık ve ahır yanarak kullanılmaz hale geldi. Ağızören Güney Köyü İmam Hatibi İbrahim Çetin’in evinde çıkan yangına Gerede Belediyesi İtfaiyesi müdahale ettiyse de yangın büyük çaplı hasara neden oldu. İlk belirlemelere göre yangında 100 bin liralık maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Çıkan yangın söndürüldükten hemen sonra Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Gökçe ve Belediye Meclis Üyesi İsmail Çetin’den oluşan bir heyet yangında mağdur olan Çetin ailesini köyünde ziyaret etti.

Ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için talimat veren heyet yangın mahallinde incelemelerde bulundu. Ailenin barınma ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Gerede Belediye Başkanı Allar, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.