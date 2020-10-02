Başkan vekili Temel oldu

Sinop’ta gerçekleşecek İl Belediye Başkanları Toplantısı’na katılmak için şehirden ayrılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine 3 gün boyunca Başkanvekili olarak Meclis Üyesi Ergün Temel görev yapacak.

Başkan vekili Temel oldu


 

CHP’li İl Belediye Başkanları Toplantısı bu ay Sinop’ta düzenleniyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da toplantıya katılmak üzere şehirden ayrıldı. Üç gün sürecek toplantı için Sinop’a giden Özcan, vekaleti CHP Meclis Üyesi Ergün Temel’e verdi.  Ergün Temel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şehre dönene kadar Bolu Belediye Başkanvekili olarak görev yapacak.

Bolu Belediye Başkanvekili olarak Ergün Temel’i görevlendiren Tanju Özcan, Pazartesi günü itibarıyla ilimize dönerek görevinin başında olacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ek yerleştirme sonuçları açıklandı
  1. Bolu

banner128