Başkan vekili Temel oldu





CHP’li İl Belediye Başkanları Toplantısı bu ay Sinop’ta düzenleniyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da toplantıya katılmak üzere şehirden ayrıldı. Üç gün sürecek toplantı için Sinop’a giden Özcan, vekaleti CHP Meclis Üyesi Ergün Temel’e verdi. Ergün Temel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şehre dönene kadar Bolu Belediye Başkanvekili olarak görev yapacak.

Bolu Belediye Başkanvekili olarak Ergün Temel’i görevlendiren Tanju Özcan, Pazartesi günü itibarıyla ilimize dönerek görevinin başında olacak.